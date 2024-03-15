Спикер Заксобрания Новосибирской области проголосовал на выборах президента России

Одним из первых проголосовавших в Новосибирской области на выборах президента России стал председатель регионального парламента Андрей Шимкив.

Как уточнили в пресс-службе Законодательного собрания Новосибирской области, несмотря на возможность дистанционного голосования, Андрей Шимкив традиционно посетил избирательный участок лично, отдав свой голос в Бердске. Высоко оценив возможность электронного голосования, спикер парламента региона отметил, что придерживается традиционного формата: «Пришел, проголосовал, так на душе спокойнее».

Оценивая кандидатов на пост главы государства, председатель Законодательного собрания пояснил, что его выбор основывался на способности лидера России сделать страну сильной и независимой, брать на себя ответственность и выстраивать экономику России.

«Наша активность, наша сплоченность покажет всему миру, что Россия была и будет сильной, свободной, независимой страной. В ней будут жить умные и открытые люди. Страной, где один за всех и все за одного. Уверен, что после этих выборов многие страны Запада поменяют свое отношение и к нам, и к России. У них один вариант – уважать Россию», — цитирует спикера пресс-служба парламента.

Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта в 8 часов утра. В Новосибирской области открылись 1 тысяча 804 избирательных участка. Процедура будет идти в течении трех дней, включая 17 марта. Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что губернатор Новосибирской области отдал свой голос на выборах президента РФ