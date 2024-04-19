В пятницу 19 апреля председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив от имени всех депутатов обратился к собравшимся в зале в честь 30-летнего юбилея регионального парламента ветеранам государственной службы, представителям органов власти и местного самоуправления. Подробностями поделилась пресс-служба Заксобрания.



«Все свои выступления в статусе председателя Законодательного собрания я всегда начинал и начинаю от имени депутатов, – подчеркнул спикер ЗС Андрей Шимкив. – Это суть и смысл работы регионального парламента. Здесь нет «я», здесь есть только «мы». Наши общие решения, наша общая ответственность, наша общая задача – менять жизнь к лучшему».

Андрей Шимкив отметил, что за 30 лет работы регионального парламента приняты сотни законов. Их инициаторами были и остаются не только депутаты и депутатские объединения. Свое право законодательной инициативы активно реализуют правительство Новосибирской области во главе с губернатором, прокуратура региона. В разработке и обсуждении законопроектов принимают участие предприниматели, общественные организации, профессиональные сообщества и просто неравнодушные жители области. «Поэтому сегодня в зале нет случайных людей, – сказал Андрей Шимкив. – И каждый присутствующий может написать о становлении новосибирского законодательства не одну главу».

Зал приветствовал руководителей предыдущих созывов, чьи имена назвал нынешний спикер. Это первый председатель областного Совета депутатов Анатолий Павлович Сычев, руководитель областного парламента двух созывов Виктор Васильевич Леонов, председатель Законодательного собрания пятого созыва Иван Григорьевич Мороз. «Уважаемые коллеги, мы благодарим вас за высочайшую профессиональную школу, за принципиальность и убежденность, за уважение к букве закона!», — сказал Андрей Шимкив.

За активную депутатскую деятельность и большой вклад в развитие парламентаризма были вручены памятные адреса председателям регионального парламента предыдущих созывов. В ответном слове Анатолий Сычев приветствовал с трибуны и поздравил собравшихся от тех депутатов, которые начинали законодательную деятельность в Новосибирской области первыми. «Наше знание прошлого – это хороший ориентир для сегодняшней деятельности и успешного движения завтра», – сказал он.

Ранее «Континент Сибирь» публиковал поздравления с 30-летием Заксобрания от губернатора региона Андрея Травникова, исполнительного директора новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталии Кошелевой, председателя совета директоров «НЭВЗ-Союза» Виктора Медведко, генерального директора АО «СКТБ «Катализатор» Виталия Хана.