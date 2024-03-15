Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня утром, 15 марта, проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Свой голос глава региона отдал на избирательном участке в лицее №12 по адресу: ул. Серебренниковская, 10.

Напомним, выборы президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. Все три дня избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов. Власти Новосибирской области прогнозируют высокую явку избирателей в регионе на выборах главы государства. На оперативном совещании в областном правительстве, прошедшем 11 марта, губернатор Травников призвал избирательные комиссии и чиновников обеспечить комфортные условия для голосования жителей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что кандидатом в мэры Новосибирска от губернатора станет Максим Кудрявцев.