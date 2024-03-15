Губернатор Новосибирской области отдал свой голос на выборах президента РФ

Ольга Степанова
 
Губернатор Новосибирской области отдал свой голос на выборах президента РФ
Андрей Травников. Фото Михаила Перикова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня утром, 15 марта, проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Свой голос глава региона отдал на избирательном участке в лицее №12 по адресу: ул. Серебренниковская, 10.

Напомним, выборы президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. Все три дня избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов. Власти Новосибирской области прогнозируют высокую явку избирателей в регионе на выборах главы государства. На оперативном совещании в областном правительстве, прошедшем 11 марта, губернатор Травников призвал избирательные комиссии и чиновников обеспечить комфортные условия для голосования жителей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что кандидатом в мэры Новосибирска от губернатора станет Максим Кудрявцев.

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