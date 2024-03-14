Участие в выставке «МашЭкспо Сибирь-2024» примут Турция и Китай

Намеченная на конец марта выставка «МашЭкспо Сибирь-2024» вырастет в сравнении с предыдущими мероприятиями в три раза и будет международной.

Как рассказала в ходе пресс-конференции в ТАСС руководитель выставки-форума Елена Сайгашова, в «МашЭкспо Сибирь-2024» примут участие более 150 компаний, включая Турцию и КНР. Будут представлены 23 российских региона, прежде всего, поставщики станков и оборудования для металлообработки и сварки. Кроме того, собираются приехать гости из Казахстана.

В деловой программе форума примут участие представители Минпромторга РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Союза машиностроителей. По словам президента Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергея Карпекина, в рамках выставки-форума пройдет деловое мероприятие МАРП и РСПП.

Темой обсуждения станет межрегиональная производственная кооперация, создание высокотехнологической продукции и критически важных товаров. «Важен опыт регионов, лучшие практики, каждый что-то креативит», — пояснил Сергей Карпекин.

Сама ассоциация руководителей предприятий будет на этой выставке представлена коллективным стендом, на котором разместятся порядка десятка новосибирских предприятий: ПО «Север», «Сибтехметалл», «Сибэлектротерм», «Элсиб» и другие.

«МашЭкспо Сибирь-2024» пройдет в Новосибирске с 26 по 29 марта.