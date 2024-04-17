В Новосибирском художественном музее откроется выставка Юнуса Сафардиара

18 апреля в Новосибирском художественном музее состоится открытие новой выставки известного скульптора Юнуса Сафардиара «Второе восхождение». Она будет работать до 21 июля 2024 года. В экспозиции 15 произведений: оригинальные инсталляции и скульптуры, а также масштабные «видеополотна», сообщает пресс-служба музея.

Юнус Сафардиар известен как автор новаторских скульптур. Он работает с традиционными материалами, при этом изобретает принципиально новые технологии. Отличительная черта художника — использование прозрачных элементов, которые преображают окружающее пространство.

Его монументальная восьмиметровая скульптура «Покорение Сибири» в 2010 году установлена в аэропорту Толмачёво в Новосибирске. Работа выполнена из бронзы, серебра, стали и акрила с использованием современных технологий. Эта скульптура символизирует прорыв, который совершил Ермак, присоединивший Сибирь к России.

По оценке экспертов, художник в своем творчестве передает не конкретные образы и содержательные сюжеты, а динамические состояния. В работах Сафардиара стирается грань между материальным и виртуальным мирами.

Юнус Сафардиар родился в Самарканде и с детства увлекался искусством. В 13 лет он был зачислен в республиканскую школу-интернат для одаренных детей в Ташкенте. Художник окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Во время учебы проходил стажировку в Великобритании. После окончания института художник вернулся в Лондон, где живет и работает по сей день. Произведения автора хранятся в музейных и частных коллекциях в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Флориде и Лондоне.

Напомним также, что на этой неделе завершает работу выставка «Питер Пауль Рубенс и его время», которая была продлена до 21 апреля.