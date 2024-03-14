Как в Новосибирске и Красноярске исполняют городские бюджеты на 2024 год и какой из них больше?

В Новосибирске и Красноярске отчитались о текущем исполнении городских бюджетов на 2024 год. «Континент Сибирь» сравнил основные характеристики главных финансовых документов крупнейших городов Сибири.

Мэрия города Новосибирска на официальном сайте обновила информацию о внутреннем муниципальном долге в 2024 году. Согласно опубликованным данным, на 1 марта 2024 года показатель составил 18 млрд 925 млн рублей, показав значительное снижение в сравнении с началом года. На 1 января 2023 года муниципальный долг был на уровне 22 млрд 575 млн рублей. При этом верхний предел муниципального внутреннего долга города Новосибирска, установленный решением горсовета, по состоянию на 1 января 2025 года не должен превышать 24 млрд 720 млн рублей.

Муниципальный долг Красноярска согласного уточненного плана на 2024 год составит 7 млрд 709 млн рублей. Администрация города Красноярска на сайте «Открытый бюджет города Красноярска» отчиталась о текущем исполнении финансовых планов. На 1 марта 2024 года доходы столицы края составили 6,38 млрд рублей, расходы — 6,05 млрд рублей. На 2024 год бюджетом Красноярска определена доходная часть в размере 62,53 млрд рублей, расходы — 63,72 млрд рублей, дефицит — 1,19 млрд рублей.

Бюджетом города Новосибирска на 2024 год, согласно информации сайта Совета депутатов, запланированы следующие основные характеристики: доходы — 83,46 млрд рублей, расходы — 85,26 млрд рублей, дефицит — 1,8 млрд рублей.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, каким регионам СФО, кроме Красноярского края, уступила Новосибирская область по инвестициям в основной капитал.