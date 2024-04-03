Промышленные итоги двух месяцев года: Красноярский край показал положительную динамику, Новосибирская область лидирует

Информация, опубликованная региональными статистическими ведомствами Сибирского федерального округа (СФО) о динамике изменений объемов промышленного производства в январе-феврале 2024 года, показывает положительную динамику в большинстве регионов. Впервые за несколько месяцев зафиксирован рост показателей в Красноярском крае.

Согласно данным, опубликованным на сайте Красноярскстата, индекс промышленного производства Красноярского края показал положительную динамику после отрицательных итогов 2023 года и января 2024 года. Показатель составил: в январе-феврале 2024 года по сравнению с январем-февралем 2023 года — 101,4%; в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года — 104,0%; в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года — 107,5%. В том числе рост по итогам первых двух месяцев года зафиксирован в отрасли добычи полезных ископаемых (125%) и в металлургическом производстве (105,7%).

В СФО в январе-феврале 2024 года отмечено снижение объемов промышленного производства относительно аналогичного периода прошлого года только в двух регионах: Республике Тыва (84,5%) и Кемеровской области (98% — февраль к февралю). Рост производства отмечен в Томской области (101,3%), Республике Хакасии (107,1%), Иркутской области (107,6% — февраль к февралю), Республике Алтай (107,7%), Алтайском крае (108,6%), Омской области (108,8%).

Наибольшую положительную динамику индекса промышленного производства среди регионов СФО в январе-феврале 2024 года продемонстрировала Новосибирская область. По сообщению Новосибирскстата, показатель составил здесь 111,7% к соответствующему периоду 2023 года. Наибольший рост зафиксирован в обрабатывающем секторе (116,2%).