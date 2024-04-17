Только Новосибирская область из СФО вошла в Топ-10 регионов страны по росту потребительского спроса

Рейтинг региональных показателей по динамике потребительского спроса подготовили эксперты агентства «РИА Новости». В рамках исследования потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит. В целом по России в 2023 году он вырос на 6,2%.

В отчете отмечено, что потребительский спрос вырос почти во всех российских регионах. Самый значительный прирост — на 17,2% — зафиксирован в Республике Ингушетии. Только в двух регионах РФ (Брянской области и Ненецком автономном округе) потребительский спрос снизился.

Из регионов Сибирского федерального округа (СФО) в Топ-10 национального рейтинга вошла Новосибирская область (7-е место). Рост потребительского спроса в 2023 году здесь составил 11%. Санкт-Петербург (9,7%) и Москва (8,8%) — на 12-м и 14-м местах соответственно.

Еще ряд регионов СФО имеют показатели динамики потребительского спроса выше среднероссийских и располагаются в верхней части рейтинга: Кузбасс — 23-е место в РФ (7,6%), Омская область — 24-е место (7,3%) Красноярский край — 26-е место (7,0%), Республика Хакасия — 27-е место (6,8%) и Томская область — 28-е место (6,7%). Наименьший показатель в СФО у Алтайского края — 59-е место в РФ (2,9%).

Новосибирская область также лидирует в СФО по показателю среднедушевых среднемесячных потребительских трат — 36,5 тыс. рублей. Далее следуют Красноярский край (32,2 тыс. рублей) и Омская область (29,6 тыс. рублей). Абсолютный лидер в России по потребительским тратам по итогам 2023 года — Москва (66,3 тыс. рублей в месяц на человека).

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что Новосибирская область стала первой в Сибирском федеральном округе по темпам инфляции в 2024 году.