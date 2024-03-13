Каким регионам СФО, кроме Красноярского края, уступила Новосибирская область по инвестициям в основной капитал?

«Континент Сибирь» сравнил показатели регионов Сибирского федерального округа по объему инвестиций в основной капитал. Согласно данным Службы государственной статистики (Росстат), Новосибирская область стала четвертой в Сибирском федеральном округе (СФО) по этому показателю.

По информации Новосибирскстата, в 2023 году компаниями Новосибирской области использован 381 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 101,4% к уровню предыдущего года (в сопоставимых ценах). Наибольшую долю в общем объеме инвестиций в основной капитал составили затраты, направленные на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, — 55%. На приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря направлено 40,5% общего объема инвестиций в основной капитал.

По объему инвестиций регион стал четвертым в СФО, значительно уступив Красноярскому краю (926 млрд рублей) и Иркутской области (910 млрд), и немногим — Кузбассу (415 млрд).

По динамике роста инвестиций в основной капитал Новосибирская область стала седьмой в СФО, опередив только регионы, в которых этот показатель показал в 2023 году снижение: Омскую, Кемеровскую и Иркутскую области.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что в Кузбассе готовят налоговые послабления для инвесторов в туристическую отрасль.