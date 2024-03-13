Продолжать работу по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности будут новосибирские аграрии при поддержке региональных властей. Соответствующие задачи поставил губернатор региона Андрей Травников на выездном совещании, которое прошло на площадке нового молочного завода в селе Красноглинное.

Агрохолдинг ГК «Толмачевское» стал инициатором строительства под Новосибирском — в селе Красноглинное — крупного молокозавода мощностью 40 тонн в сутки.

«Мы — третий регион в стране по молочному стаду, и потому для нас собственная переработка чрезвычайно важна, — напомнил Андрей Травников. — Мы приветствуем и поддерживаем все проекты, направленные на производство молочных продуктов, и особенно такие комплексные, как ГК «Толмачевское»: от растениеводства до готовой продукции на полках магазинов. Это с точки зрения экономического вклада в развитие региона. Ну, а с точки зрения потребителей — у них будет возможность более широкого выбора. В магазинах появится еще один новосибирский молочный бренд, и у него будет свой круг любителей, потому что продукция очень достойная».

Руководитель ГК «Толмачевское» Александр Кытманов подчеркнул, что на новом молочном предприятии достигнут высокий уровень автоматизации и импортозамещения: «Здесь на 80% процессы автоматизированы, оборудование на 96% — российского производства. Мы подстраховались запчастями, резервами по оборудованию. Но самое главное, что молоко, которое мы производим, — высочайшего качества, это оценка наших партнеров, объективные показатели. Хочу сказать спасибо Андрею Александровичу, правительству региона за ту комфортную среду, в которой мы работаем. Здесь созданы самые комфортные условия, и Новосибирская область для нас — инвестиционно привлекательный регион».

«Толмачевский» может перерабатывать 14,6 тыс. тонн молока в год. На предприятии будут производить молоко, сметану, творог, кисломолочную продукцию, масло. Реализовывать продукцию планируется не только в Новосибирской области, но и в других регионах СФО. Здесь создано около 70 рабочих мест. Инвестиции в строительство составили 1,2 млрд рублей.

Напомним, что еще в 2018 году губернатор поставил задачу наладить переработку основных видов сельскохозяйственного сырья. За прошедшие годы проведена масштабная работа, и сегодня в нашем регионе налажена переработка всех основных видов сырья в аграрном секторе. Вся эта работа будет продолжена при параллельном совершенствовании механизмов государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.

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