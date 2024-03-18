Уровень информационной активности интернет-провайдеров в Сибири на сегодня значительно ниже, чем, к примеру, 10 лет назад, когда между операторами связи имела место жесткая конкуренция, ценовые войны и в целом активная борьба за рынок. Исходя из этого, может сложиться обманчивое впечатление, что развития участников этого рынка уже давно нет, и осталось лишь ждать, как оставшиеся региональные операторы «последними из могикан» войдут в состав федеральных холдингов. Но так ли это на самом деле?
Компания «Новотелеком» (работает под брендом «Электронный город», «Электронный город Бизнес») с 2017 года входит в состав пермского «ЭР-Телеком Холдинга». Также в состав холдинга входит новосибирский B2B-оператор «Авантел», а также ранее вошла компания «Крафтсвязь».
В состав «Ростелекома» в 2019 году вошла новосибирская компания «МегаКом», которая ранее провела интеграционные сделки с «Брайткомом», «Стартелекомом» и «Инфосвязью». В настоящее время «МегаКом» продолжает оказывать услуги под прежним брендом.
Новосибирская ГК «Сибсети» в 2015 году объединилась с «Норильсктелекомом», который осуществляет свою деятельность в Красноярском крае. В настоящее время «Норильсктелеком» продолжает оказывать услуги под прежним брендом. Акционерами объединенного оператора являются в том числе НПФ «Благосостояние» и фонд CapMan.
Компания ТТК является федеральным оператором связи, ее крупнейшим акционером является РЖД.
Как изменились доли операторов за последние годы?
Для того, чтобы оценивать изменения на региональном рынке услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД), целесообразно обратиться к статистическим данным.
По запросу «Континента Сибирь» московское агентство «ТМТ-Консалтинг» предоставило данные по результатам 2023 года на региональном телеком-рынке, а также предварительные оценки долей операторов связи в Сибири и непосредственно Новосибирской области.
По итогам 2023 года общее количество абонентов ШПД в Сибири достигло 4,2 млн человек, что на 2% больше, чем в 2021 году. При этом выручка операторов, по подсчетам агентства «ТМТ-Консалтинг», составила 19,7 млрд руб, что также на 2% больше, чем годом ранее.
В Топ-5 операторов связи в СФО по оценке доли рынка в сегменте B2C попали «Ростелеком» (34%), «ЭР-Телеком» (19%), МТС (9%), ТТК (6%), «Сибсети» (5%). Если сопоставить эти данные с аналогичными показателями за 2021 год, то можно заметить, что доля МТС выросла на два процентных пункта (с 7% до 9%), а доля ТТК сократилась на один процентный пункт (с 7% до 6%). Анализируя данные операторов связи, также важно принимать во внимание, что доля компаний, не вошедших в Топ-5, составила чуть более четверти от всего рынка (27%). Это говорит о том, что, несмотря на многочисленные M&A-сделки, на рынке сохраняется потенциал для дальнейшей консолидации.
Оценки долей операторов ШПД в сегменте B2C в СФО
|2021
|2023
|«Ростелеком»
|34%
|35%
|«ЭР-Телеком»
|19%
|19%
|МТС
|8%
|9%
|ТТК
|7%
|6%
|«Сибсети»
|5%
|5%
|Другие операторы
|27%
|26%
Данные: ТМТ-Консалтинг
Если рассматривать рынок широкополосного доступа в интернет непосредственно в Новосибирской области, то число абонентов по итогам 2023 года составило 0,86 млн человек (+1,1%), а совокупная выручка операторов связи — 4,5 млрд рублей (+2,2%). Топ-5 операторов региона формируют «Ростелеком» (34%, работает под брендами «Ростелеком» и «МегаКом»), «ЭР-Телеком Холдинг» (речь идет о «Новотелекоме», работающем под брендами «Электронный город», «Дом.ru», доля — 19%), МТС (9%), ТТК (6%), «Сибсети» (5%).
Если посмотреть на динамику изменения долей рынка, то можно заметить, что за 2 года доля МТС выросла с 13% до 14%, в то время как доля «ЭР-Телекома» («Новотелекома») сократилась с 33% до 32%. Если взять более широкий временной диапазон и посмотреть на ситуацию в 2018 году, то тренд сохраняется: доля МТС выросла (с 9% до 14%), доля «ЭР-Телекома» («Новотелекома») ─ упала с 35% до 32%. Доли остальных операторов не претерпели существенных изменений.
Оценки долей операторов ШПД в сегменте B2C в Новосибирской области
|2021
|2023
|«Ростелеком»
|34%
|34%
|«ЭР-Телеком»
|33%
|32%
|МТС
|13%
|14%
|«Сибсети»
|10%
|10%
|Другие операторы
|10%
|10%
Данные: ТМТ-Консалтинг
Вместе с тем важно отметить, что указанные цифры относятся к сегменту B2C. Данные по распределению долей в B2B-сегменте агентство «ТМТ-Консалтинг» не предоставляет СМИ.
Тренды, выявленные на основе статистики, сходятся с наблюдениями самих интернет-провайдеров. В частности одним из них является рост доли МТС и по Сибири, и по Новосибирской области. «Доля рынка МТС в B2C-сегменте рынка ШПД в Новосибирске стабильно растёт быстрыми темпами, мы согласны с оценкой «ТМТ-Консалтинг». С 2020 года по 2023 доля МТС увеличилась на 2%. Доля МТС на рынке фиксированной связи по Новосибирску выше, чем в целом по СФО», ─ подтвердили «Континенту Сибирь» в пресс-службе МТС.
В качестве причины роста доли в МТС называют высокие темпы строительства и подключения новых объектов. «С 2022 года МТС удвоила темпы строительства сети по сравнению с 2021 годом. Сегодня мы также продолжаем удерживать эти показатели. Это особенно важно с учётом темпов ввода нового жилья в Новосибирске. Сейчас город занимает 3-4 место в стране по этому показателю. Кроме того, МТС сейчас — это экосистема, в которую помимо связи входит ряд других сервисов. Их мы уже сегодня предлагаем абонентам и продолжим развивать и в будущем», ─ резюмировали в МТС. Таким образом, дальнейшее развитие конвергентных продуктов должно стать драйвером усиления позиций оператора в будущем.
Из данных «ТМТ-Консалтинг» также следует уменьшение доли «Новотелекома» в Новосибирске и в целом материнского «ЭР-Телеком Холдинга» по Сибири. В самом «Новотелекоме», а также головном «ЭР-Телеком Холдинге» первоначально планировали предоставить комментарии по этой теме, но по внутренним причинам от этого отказались. Вероятно, это может быть связано с проведением холдингом ежегодного годового отчета.
Где искать абонентов?
Участники рынка отмечают, что у них безусловно есть задача по наращиванию своей доли. На сегодня уровень проникновения услуг ШПД в Сибири остается высоким. При насыщенном рынке и примерно одинаковом наборе услуг у всех игроков рынка логично предположить, что единственная возможность для роста ─ предложение действующим абонентам новых продуктов и услуг, а не перетягивание друг у друга клиентов, как это было ранее. Однако на практике ситуация обстоит иначе.
С учетом того, что Новосибирск является одним из лидеров страны по темпам ввода нового жилья, это открывает новые возможности для операторов связи. Участники рынка стремятся оперативно договориться с застройщиками об «эксклюзиве» и первыми зайти на их объекты. В этом случае у первых жильцов практически не остается выбора кроме как подключить оператора «по умолчанию», а не того провайдера, услугами которого они пользовались ранее. Это позволяет и сократить отток, и увеличить число абонентов за счет бывших клиентов конкурентов. «Благодаря подключению новостроек нам удалось снизить отток абонентов по объективным причинам (переезд, смена места жительства). Мы просто переносим весь комплекс услуг клиента в новый адрес, сохраняя привычный набор ТВ-каналов, коллекцию приобретенных фильмов и т.д», ─ рассказывают в «Ростелекоме». В этом же направлении также активно работают МТС и «Сибсети». Так, задачей «Сибсетей» является подключать минимум 100 новых домов в год.
По словам Александра Шиляева, многие операторы связи взяли курс на подключение коттеджей, и в этом сегменте тоже развернулась острая конкуренция. «Исторически сильные позиции в этом сегменте имел «Сибирский медведь», но недавно в него активно пошли «Новотелеком» и «Ростелеком», ─ рассказал Александр Шиляев.─ Для нас сегмент не так интересен, так как с точки зрения бизнеса интереснее работать с многоквартирными домами, чем нести капитальные затраты на подключение одного абонента в коттедже».
Другой возможностью для операторов по наращиванию доли рынка является схема FVNO (совместное использование телеком-инфраструктуры несколькими провайдерами). Одним из ее примеров является коллаборация «Сибирских Сетей» и ТТК, имеющей одну из самых больших зон технического охвата в Новосибирске. Использование интернет-провайдером сетей коллег по рынку позволяет расширять географию оказания услуг без необходимости вложений в строительство собственной инфраструктуры. Вместе с тем, в этой схеме операторы встают перед необходимостью решения проблемы интеграции бизнес-процессов, а также сервиса и биллинга для абонентов. «Если наш абонент работает на сетях другого оператора, то у нас должна быть возможность его отключать/подключать в случае неуплаты за услуги, а также должны поступать оперативные данные по аварийности на сети в случае, если он позвонит в наш колл-центр. В то же время у всех операторов разные сети и ИТ-инфраструктура, поэтому здесь важна доступность информации и проработка механизма взаимодействия по таким абонентам. За последние годы мы значительно продвинулись в этих вопросах», ─ констатировал Александр Шиляев. По его словам, если 2-3 года назад операторы с недоверием относились к схеме FVNO, то сейчас почти не осталось участников рынка, которые бы ее не использовали.
По оценке «Сибсетей», общий уровень оттока по рынку составляет порядка 20-22% с учетом переездов абонентов. Но при этом, уровень миграции абонентов от одного оператора к другому на фоне тех или иных акционных предложений, по словам собеседников издания, в целом невысок. «Доля абонентов, которые ищут наиболее низкую цену и по этой причине часто перемещаются между провайдерами, составляет менее 10%. В остальных случаях причина смены оператора – это, как правило, переезд или недовольство качеством услуг. Соответственно, основной инструмент для привлечения новых абонентов – это повышение качества предоставляемых сервисов», ─ рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор ООО «ТТК-Связь» Андрей Ершов.
В «Ростелекоме» еще ниже оценивают долю мигрирующих абонентов. «Сокращение миграции абонентов от оператора к оператору снизилось с 4-5% до 1% от ежемесячного объема подключений. Это в том числе связано с сокращением количества акционных активностей с большими и длительными скидками и значительными промо-периодами», ─ пояснил директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.
По его словам, полученный опыт пользования услугами разных провайдеров делает клиента более разборчивым, а принятие решения о смене оператора становится менее импульсивным, более осознанным. «Клиенты меньше склонны доверять обещаниям «неслыханных скидок». Выбор делается рационально – качество и стабильность, удобство пользования, максимальный объем полезных услуг за приемлемую цену. Лишь 20% клиентов готовы рассматривать какие-либо совсем новые продукты и услуги», ─ резюмировал собеседник издания.
ШПД или ИТ-услуги: что будет определять рынок?
При оценке ситуации на рынке может сформироваться мнение о том, что потенциал для развития в «классическом» сегменте ШПД и ТВ исчерпан, а все возможности дальнейшего развития связаны исключительно с разными сервисами и ИТ-продуктами. Не случайно в офисе «Сибсетей» отдельный этаж занимает направление «Сибсети ИТ». Вместе с тем, по словам Александра Шиляева, основой бизнеса оператора связи все равно остаются услуги широкополосного доступа в интернет. «ШПД – это ядро с точки зрения абонентской базы. Имея его, вы можете наращивать на него другие услуги, предлагаемые вами, увеличивая ARPU (средний доход на абонента). При этом, абонент находится в постоянном контакте с оператором связи, и мы можем оперативно реагировать на его запросы», ─ объяснил Александр Шиляев.
В «Ростелекоме» также заверяют, что потенциал развития в классическом ШПД и ТВ реализован далеко не полностью. Кроме подключения интернета по оптике в частном секторе, который охвачен пока лишь на 35-40%, сохраняется тенденция к увеличению объемов потребления в многоквартирных домах. «Даже в простой однокомнатной квартире среднее количество «умных» или устройств с подключением к интернету увеличилось с 2,2 до 3,7, и скорость доступа в 60-100 мегабит в секунду уже не кажется достаточной под возрастающие потребности абонентов. Для семей с несколькими детьми потребность в высокоскоростном доступе еще больше. Традиционные для операторов сервисы и новые ИТ-продукты и востребованы не сами по себе, они должны практическую пользу приносить или облегчать привычные для пользователя сферы деятельности. Например, по мере формирования привычки пользования умными устройствами, растет их количество в каждом доме. Естественно, возникает потребность собрать их в единую систему управления – «Умная квартира», «Умный дом», «Умный двор». С увеличением количества электромобилей к ним добавляется и умная парковка с электрозаправкой. И это лишь малая часть направлений для дальнейшего развития провайдеров, которые стремятся быть не только красивыми, но и умными», ─ перечисляет возможности Александр Бойкиня.
Чего ждать от ценовой политики операторов связи?
Говоря о ценовой политике, важно подчеркнуть, что все операторы связи регулярно актуализируют тарифы, исходя из рыночной ситуации, что продиктовано ростом себестоимости оказания услуги, на что ссылаются и крупнейшие игроки рынка.
«Себестоимость содержания сетей увеличивается, как минимум, соразмерно уровню инфляции. Значительно выросли затраты на расширение и модернизацию всех уровней сети с учетом задачи по импортозамещению. Также увеличилась стоимость привлечения новых абонентов в том числе из-за удорожания рекламных инструментов и увеличения стоимости рабочих рук. Эти и ряд сопутствующих факторов диктуют операторам необходимость отказаться от демпинга, вынуждают сократить акционные активности основанные на длительных/значительных скидках или промо-периодах. Предпочтение отдается инструментам неценовой конкуренции и расширению продуктового наполнения существующих пакетов услуг/тарифных планов. Коррекция действующих тарифов возможна в зависимости уровня инфляции», ─ рассказывает о ситуации Александр Бойкиня.
Аналогичной позиции придерживается ТТК, отмечая, что рост тарифов неизбежен в связи с ростом себестоимости услуги, необходимостью инвестиций в инфраструктуру, а также с законодательными требованиями.
Впрочем, операторам не нужно убеждать абонентов в том, что себестоимость предоставления услуги растет. Цены на оборудование, на аренду каналов связи, на использование чужой инфраструктуру не стоят на месте. Однако вопрос в том, как эти издержки перекладываются на абонентов. Одни операторы предупреждают клиентов о росте цен, например, на 10% и стараются сохранить свою базу, работая с лояльностью аудитории. Другие операторы просто вводят дополнительные комиссии для абонентов, оставляют за собой возможность подключения ненужных пакетов услуг, и т.д, тем самым используя наиболее простые инструменты для компенсации выпадающей выручки.
В «Сибсетях» отмечают, что подход компании к индексации тарифов является дифференцированным. «Увеличение тарифов мы проводим не чаще раза в год, но важно понимать, что для абонента чаще всего критичен не сам по себе рост цены, а нарушение обещания со стороны оператора связи, если это имело место быть. Поэтому есть категории абонентов, которых не затрагивает репрайсинг (рост тарифа – «КС»). Например, новые абоненты не получают более высокие тарифы. Если клиент сразу оплатил на год вперед, то тоже репрайсинг его не затрагивает. Но даже если речь идет о росте тарифа, то есть инструменты, позволяющие сгладить его последствия, например, программа лояльности. Бонусы в ней можно потратить в том числе на компенсацию части абонентской платы. Также программа лояльности предусматривает возможность предоставления дополнительных услуг, а также увеличения скорости доступа», ─ перечисляет директор по массовому рынку ГК «Сибсети» Юлия Сазонова.
Таким образом, важное значение будет иметь не столько сам рост тарифов, сколько то, как именно он будет происходить для абонента, и как сами операторы будут сглаживать его последствия.
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