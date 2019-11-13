На сибирском телеком-рынке произошла очередная громкая M&A-сделка. Дочерняя структура «Ростелекома» — «Башинформсвязь» — завершила сделку по приобретению крупного новосибирского интернет-провайдера в сегменте B2B — компании «МегаКом». Что в итоге получит каждая из сторон — в материале «Континента Сибирь».

Как говорится в сообщении ПАО «Башинформсвязь», размещенном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, сумма сделки составила 393 млн рублей. Дочерняя компания «Ростелекома» приобрела 100% акций новосибирского предприятия. Кроме того, «Башинформсвязь» стала владельцем полного пакета акций другой новосибирской компании – ООО «Гарант-Сибирь». Сумма этой сделки составила 21 тыс. рублей. Предоставляющая услуги в области проводной связи для физлиц под брендом «Просто.ру», «Гарант-Сибирь» аффилирована с ООО «Мегаком-Ит», учредителем обоих компаний является бизнесмен Юрий Попов.

«Мегаком» работает на телекоммуникационном рынке Новосибирска более 15 лет. Компания предоставляет такие услуги связи, как широкопололосный доступ в интернет, телефония, объединение офисов, аренда оптических линий связи, виртуальная АТС, аренда виртуального сервера, видеонаблюдение, ведет строительно-монтажные работы. Уставный капитал ООО «Мегаком-Ит» (юрлицо, проданное «Башинформсвязи») составляет 393 млн рублей. Уставный капитал ООО «Гарант-Сибирь» составляет 21 тыс. рублей, компания предоставляет частным лицам услуги интернета, интерактивного ТВ и видеонаблюдения. Напомним, что изначально одним из учредителей «МегаКома» являлся бывший вице-мэр Новосибирска Виктор Литуев, однако в 2008 году он продал свою долю в этом бизнесе. Ранее владельцем компании считалось ООО «Сибинвестгрупп», возглавляемое бизнесменом Русланом Литвиновым. Вместе с тем, на сегодня, по данным Rusprofile, основным учредителем ООО «МегаКом-ИТ» является «Форволл ГМБХ» (Германия).

«Цель сделки – занятие лидерских позиций «Ростелекома» на рынке ШПД b2b в Новосибирске, предупреждение потенциального усиления конкурентов и использование существенного синергетического потенциала», — пояснили «Континенту Сибирь» в пресс-службе МРФ «Сибирь» компании «Ростелеком».

Стоит отметить, что группу компаний «Мегаком», возглавляемая Дмитрием Кирилловым, можно считать достаточно активным игроком регионального телекоммуникационного рынка. За последние годы она провела несколько знаковых интеграционных сделок, присоединив к себе абонентов компаний «Стартелеком-Новосибирск», «Брайтком», «Инфосвязь». Под руководством Дмитрия Кириллова компания также урегулировала накопившиеся претензии мэрии Новосибирска по незаконному размещению опор, что также повысило инвестиционную привлекательность бизнеса. Однако ранее в компании не связывали указанные выше действия с подготовкой бизнеса к продаже, заверяя, что такой цели нет.

В самом «МегаКоме» от комментариев отказались. В «Ростелекоме» в свою очередь пояснили «Континенту Сибирь», что в ближайшее время значительные изменения бизнес-процессов продажи и обслуживания происходить не будут. Начиная с 2020 года планируется поэтапная интеграция в Новосибирский филиал «Ростелекома».

Напомним, что ранее «Ростелеком» вел переговоры о покупке еще одного основанного в Новосибирске B2B-оператора — компании «Авантел». В частности компания «Башинформсвязь» в январе 2018 года получила одобрение УФАС на эту сделку. Однако она по состоянию на сегодня сделка так и не была осуществлена.

««МегаКом» — видный и значимый игрок на B2B-рынке связи в Новосибирске, но, на мой взгляд, прежде всего в сегменте малого и среднего бизнеса (где средний доход на абонента составляет до 10 000 рублей). «Ростелеком» за счет этого укрепится — увеличит базу в этом сегменте, но не более того. На мой взгляд, значительного передела рынка не произойдет, значимых (уникальных) объектов телеком-инфраструктуры, которые обслуживает «МегаКом» сейчас, «Ростелеком» не получит. В сегменте B2G также, как и в B2B, передела не произойдет, так «МегаКом» не столь значительный игрок, который является исполнителем небольшого количества госконтрактов, — рассуждает коммерческий директор компании «Авантел» Антон Павлушин. — Итого, резюмируя, «Ростелеком» наберет вес в сегменте СМБ и все равно произойдет прирост на величину рыночной доли, то есть на 25 млн рублей в месяц. И это очень хороший объем. При этом сам бизнес станет эффективнее за счет оптимизации затрат на оплату труда и переключения на магистральную сеть «Ростелекома». По его оценкам значимого перетока клиентов не произойдет. Произошедшую сделку он считает выгодной для обеих сторон.

Участники рынка отмечают, что собственники «МегаКома» имеют ряд других направлений бизнеса, в частности в Казахстане, поэтому благодаря сделке смогут вложить свои деньги в более перспективный с точки зрения бизнеса сегмент.

Впрочем, некоторые собеседники «Континента Сибирь» не считают, что основной мотив мог быть именно таким. «На мой взгляд, сделки по поглощению частных игроков компаниями, считающими себя национальными чемпионами, происходят не потому, что владельцы поймали удачный момент и решили сделать хороший экзит (выход из бизнеса), а от их усталости ежедневного осознания того факта, что арбитр, не вынимая судейского свистка изо рта, решил поиграть в роли полевого игрока. От осознания неизбежности проигрыша такого матча», — поясняет экс-глава «Стартелеком-Новосибирск» Михаил Куницын.

Он также отмечает, что у него нет оптимизма относительно сохранения бизнес-процессов «МегаКома» в составе «Ростелекома» – слишком разные масштабы. А вот по поводу команды его мнение неоднозначно. «С одной стороны, большой штат «Ростелекома» сможет без труда переварить любое увеличение клиентской базы и опорной сети. И тогда сотрудникам «МегаКома» нужно готовиться к увольнениям. С другой стороны, миссия национальных чемпионов зачастую состоит не в эффективной хозяйственной деятельности – на них в том числе возложена важная социальная задача по повышению занятости населения. И в этой парадигме «Ростелеком» переварит любое увеличение штата, а менеджмент с удовольствием напишет новые цифры в отчёт о прибылях и убытках», — резюмирует Михаил Куницын.

По оценкам самого «Ростелекома», доля оператора в корпоративном сегменте широкополосного доступа в интернет в Новосибирской области по выручке после присоединения «МегаКома» составит 27%.

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