Образовалась огромная очередь в центре Новосибирска — что там происходит

Возле Новосибирского государственного художественного музея столпилась очередь горожан. Люди по несколько часов ждут на ледяном ветру, чтобы попасть в здание.

14-15 октября последние выходные, когда можно посетить выставку классика русской живописи Василия Сурикова в Новосибирском государственном художественном музее (НГХМ). Оригиналы полотен доступны к просмотру с 26 июля по 15 октября.

Выставка, приуроченная к юбилею художника, вызвала ажиотаж среди местной публики на этих выходных — люди стояли в очереди на холодном ветру, чтобы попасть в музей. Трудности со входом возникли уже к обеду 14 октября, так как количество желающих с купленными билетами оказалось больше, чем пропускная способность музея.

Желающим посетить выставку приходится стоять в очереди на улице, чтобы попасть в здание, затем на кассу-вход, а потом на 2 и 3 этажи музея, где выставлены полотна. Человек в очереди в музей рассказал корреспонденту «Континента Сибирь», что вместе с детьми стоял 1,5 часа в очереди, а когда он наконец добрался до кассы, ему сказали, что из-за большого потока желающих и уже заранее зарезервированных билетов есть вероятность, что посетитель не сможет попасть на выставку даже при условии покупки пропуска на кассе. Единственный способ гарантированно посмотреть работы Сурикова — это записаться на экскурсию.

При этом, как рассказали в пресс-службе НГХМ «Континенту Сибирь», мест на последние экскурсии уже нет. Большая часть билетов была продана уже к 1 октября. По словам представителя музея, выставка с самого начала вызвала большой интерес у публики, а ажиотаж в последние дни вызван эффектом отложенного спроса.

Василий Суриков (1848 — 1916) — русский живописец, автор масштабных исторических полотен, таких как «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова» и других. Академик и действительный член Императорской Академии художеств. Родился в городе Красноярск Енисейской губернии Российской империи В Новосибирске в рамках Национального проекта «Культура» выставку «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» представляют Новосибирский государственный художественный музей, Государственный Русский Музей, Государственная Третьяковская галерея. Выставочный проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.

Напомним, что ранее в начале сентября НГХМ отчитался, что работы художника увидело 26 тысячи человек, а ежедневный поток посетителей превышает 800 человек.