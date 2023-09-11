Стало известно, сколько человек посетило выставку работ Василия Сурикова в Новосибирске

Выставку работ классика русской живописи Василия Сурикова в Новосибирском государственном художественном музее (НГХМ) с 26 июля посетили более 21 тысячи человек. Об этом сообщается на официальной странице музея в социальной сети «ВКонтакте».

По данным пресс-службы НГХМ, ежедневно выставку работ Василия Сурикова в Новосибирске посещают до 800 человек. География посетителей выставки обширна. Помимо новосибирцев много экскурсантов из соседних регионов: Новокузнецка, Томска, Барнаула, Кемерово. Как сообщили в НГХМ, в книге отзывов отмечены гости из Москвы, Братска, Читы, Перми, а также из Казахстана, Германии и Китая.

Директор НГХМ Екатерина Болдырева отмечает, что традиционное сезонное затишье культурной жизни не повлияло на активность любителей классического изобразительного искусства. «В день открытия на выставке побывали около 300 человек. И поток посетителей с каждым днем только увеличивается», – сообщила она. Ее комментарий приводит пресс-служба музея.

В качестве почетных гостей с экспозицией уже ознакомились губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, сенатор Российской Федерации Александр Карелин и другие. Практически у всех посетителей представленные полотна вызывают чувство восхищения своей масштабностью и погружением в историю России.

Напомним, что ранее выставку Сурикова в Новосибирском художественном музее «Континенту Сибирь» прокомментировали известные новосибирцы.

Выставка «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» работает до 15 октября 2023 года.

Василий Суриков (1848 — 1916) — русский живописец, мастер масштабных исторических полотен, таких как «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова» и других. Академик и действительный член Императорской Академии художеств. Родился в городе Красноярск Енисейской губернии Российской империи В Новосибирске в рамках Национального проекта «Культура» выставку «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» представляют Новосибирский государственный художественный музей, Государственный Русский Музей, Государственная Третьяковская галерея. Выставочный проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ