Новосибирские театры и музеи массово отменяют представления и события, запланированные на 23 и 24 марта. Соответствующие обращения появились в группах учреждений в социальных сетях, а также на официальных сайтах.

Театры и другие учреждения культуры Новосибирска сообщили об отмене всех мероприятий на этих выходных, 23 и 24 марта. Причиной отмен указывается террористический акт, произошедший в подмосковном городе Красногорске. Об отменах уже сообщили театр «Старый дом», Новосибирская филармония, театры «Глобус», «Красный факел», НГДТ под руководством С. Афанасьева, Новосибирский государственный художественный музей. Зрителям предлагается вернуть билеты или обменять их на другие даты.

«Уважаемые зрители, в связи с трагедией в Москве в «Крокус Сити Холле» и гибелью десятков людей мы отменяем спектакли на ближайшие дни», — сообщается в группе театра «Старый дом» социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с трагедией в Москве в «Крокус Сити Холле» в Художественном музее отменяются спектакли, экскурсии, лекции и занятия по детскому абонементу на ближайшие выходные, 23 и 24 марта. Мы приносим глубокие соболезнования постращавшим в этой трагедии, их родным и близким», — говорится в сообщении музея в группе социальной сети «ВКонтакте».

1 of 4

Ранее полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев опубликовал обращение в связи с трагедией. Главы регионов Сибири усилили меры по безопасности на своих территориях.