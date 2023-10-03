Стало известно имя нового вице-мэра Омска

Заместителем мэра города Омска, директором департамента имущественных отношений назначен Евгений Романин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Шелест.

«Сегодня представил нового руководителя коллективу, уверен, сработаются. Никаких кадровых революций Евгений Андреевич не планирует и в полной мере сможет опереться на коллег», — говорится в сообщении.

Градоначальник также отметил, что Евгений Романин обладает должным образованием, богатым опытом работы и понимает всю меру возложенной на него ответственности.

Согласно данным пресс-центра правительства Омской области, в июне 2023 года Евгений Романин был назначен заместителем министра региональной безопасности области. «Евгений Андреевич имеет опыт управленческой работы в коммерческих структурах, эффективного взаимодействия с федеральными органами власти, решения нестандартных задач, связанных с поиском юридически правильных и экономически эффективных вариантов успешной реализации масштабных проектов», — говорилось в сообщении правительства региона.

Ранее пост вице-мэра Омска занимал Дмитрий Махиня, который в начале сентября был назначен на должность мэра города Томска.