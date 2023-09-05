Мэром города Томска назначен вице-мэр Омска

Сегодня, 5 сентября, в ходе 33-го собрания Думы города Томска депутаты избрали на должность градоначальника действующего замглавы администрации Омска Дмитрия Махиню.

По результатам тайного голосования Дмитрий Махиня набрал квалифицированное большинство голосов — за него проголосовали 26 депутатов. Помимо Дмитрия Махини, комиссия по отбору кандидатов в мэры допустила до голосования директора «Асиновского единого ресурсного центра» Александра Вульфа (0 голосов) и директора ООО «Профтранс» Игоря Ольховского (2 голоса). Два депутата проголосовали против, еще один воздержался.

«Спустя три года Томск наконец обрел мэра. Спасибо депутатам городской Думы за ответственность перед томичами, за то, что поднялись выше своих политических и личных амбиций. Впереди много работы, будем работать вместе!» — написал в своем телеграм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур, который представил Махиню в качестве потенциального кандидата на должность градоначальника в июле текущего года.

Напомним, что более двух лет обязанности мэра города исполнял Михаил Ратнер, который не стал подавать документы на участие конкурсе по выборам главы Томска.

Председатель Думы Чингис Акатаев сообщил, что полномочия избранного мэра начнутся в день публичного принятия им присяги. Внеочередное собрание пройдет в сентябре, не позднее 15 дней со дня официального опубликования решения Думы.

«На вас, Дмитрий Александрович, теперь лежит огромная ответственность. Теперь вы должны оправдать ожидания не только депутатов, но всех томичей. Уверен, что вы активно включитесь в жизнь города», — отметил Чингис Акатаев.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Томской области планируют построить новый ЛДС на 5,5 тыс. мест.