Мэр Томска Дмитрий Махиня вступил в должность

В Международном культурном центре Томского политехнического университета во время внеочередного собрания городской Думы состоялась церемония инаугурации нового мэра Томска Дмитрия Махини, сообщают в пресс-центре городской администрации.

«Хочу поблагодарить всех, кто доверил мне возглавить администрацию города Томска. Для меня это очень большая честь и ответственность. С сегодняшнего дня я становлюсь частью управленческой команды региона. Я отдаю себе отчет в том, что процветание Томска зависит от наших совместных действий, направленных на повышение благосостояния населения города. Поэтому я намерен сотрудничать со всеми представителями власти, общественности и бизнеса. Постараемся достигать намеченных целей так, как это начертано на гербе города — «Трудом и знанием», — сказал Дмитрий Махиня в выступлении после инаугурациию.

Напомним, что 5 сентября по результатам тайного голосования Дмитрий Махиня набрал квалифицированное большинство голосов — за него проголосовали 26 депутатов. Помимо Дмитрия Махини, комиссия по отбору кандидатов в мэры допустила до голосования директора «Асиновского единого ресурсного центра» Александра Вульфа (0 голосов) и директора ООО «Профтранс» Игоря Ольховского (2 голоса). Два депутата проголосовали против, еще один воздержался.

Дмитрий Махиня родился 3 сентября 1982 года в Северо-Казахстанской области (Казахстан). В 2005 году с красным дипломом окончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2006 по 2009 годы обучался там же в аспирантуре. В 2007 году изучал основы землеустройства, земельного кадастра и практику формирования земельных участков. С 2005 по 2006 годы работал помощником прокурора Знаменского района Омской области. С 2006 года работал главным специалистом правового отдела, заместителем начальника отдела договорных отношений, заместителем начальника управления государственной собственности, начальником управления делами, государственной службы и кадров, начальником департаментом организации деятельности Министерства имущественных отношений Омской области. В 2013 году сдал на «отлично» квалификационный экзамен на должность судьи. С 2015 по 2017 годы по совместительству с основным местом работы преподавал на кафедре гражданского права Омской юридической академии. В январе 2019 года был назначен вице-мэром, директором департамента имущественных отношений администрации Омска. 5 сентября на собрании Думы Томска избран мэром города Томска.

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