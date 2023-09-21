Стало известно, что 8 из 14 запланированных новых школ в Новосибирске и области не смогут ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Причинами задержки сроков называют удорожание строительства и различные нарушения в ходе работ. Информацией об этом со ссылкой на минобразования Новосибирской области поделился ТАСС.

На данный момент из 14 запланированных к сдаче на 2023 год новых школ работу начали только две — это учреждения на новосибирских улицах Крылова и Большевистской, суммарной мощностью свыше тысячи мест. Еще четыре школы должны заработать до конца года — две в Новосибирске (на улицах Забалуева и Тургенева) и две в области. Оставшиеся восемь образовательных учреждений откроют свои двери ученикам не раньше 2024 года.

В региональном минобразования агентству сообщили, что причины такой задержки можно сгруппировать в две категории: либо подорожавшее из-за пересмотров документации и дополнительных экспертиз строительство, либо выявленные в процессе строительства нарушения, которые необходимо устранять, тратя на это дополнительное время.

Сообщается, что в 2024 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 12 новых общеобразовательных учреждений более чем на 9000 мест. Большая часть из них расположена в пределах Новосибирска.

Проблему нехватки школьных мест в регионе решают не только строительством новых учреждений: так, к началу этого учебного года Инженерному лицею НГТУ передали под новый учебный корпус здание бывшего детского сада, а всего с помощью перепрофилирования различных учреждений под нужды школьного образования область получила свыше 5000 дополнительных учебных мест.