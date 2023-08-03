Городские власти перепрофилировали бывший детский сад в Ленинском районе Новосибирска под отделение Инженерного лицея Новосибирского государственного технического университета — в нем разместятся начальные учебные классы учреждения. Информация об этом появилась в ТГ-канале мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Ранее в здании по адресу ул. Выставочная, 28 располагался детский сад, но его наполненность составляла менее 30%. Городская администрация приняла решение перепрофилировать учреждение на нужды среднего образования. Теперь это часть Инженерного лицея НГТУ — в здании расположатся младшие классы лицея, его вместимость составляет 265 человек в одну смену.

В здании провели основательный ремонт, обустроили кабинеты, столовую и кухню с новейшим оборудованием, также был реконструирован подвал — теперь на цокольном этаже разместятся гардероб и электронный тир. Стоимость проекта составила порядка 90 миллионов рублей, работы финансировались как из городского, так и из областного бюджета.

«Как бывшему студенту НГТУ, мне особенно приятно, что лицей расширяет возможности по воспитанию будущих инженеров», — написал новосибирский градоначальник. Также мэр сообщил, что за счет реконструкции и перепрофилирования различных учреждений под нужды среднего образования в этом году Новосибирск получит дополнительно 4 тысячи учебных мест.

Напомним, НГТУ наряду с НГУ и наукоградом Кольцово стал площадкой проведения проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023», в рамках которого проходит большое количество мероприятий, посвященных развитию беспилотной авиации и соревнований дронов. Так, недавно там прошла самая долгая гонка FPV-беспилотников на выносливость, победу в 24-часовом соревновании одержала команда из Красноярского края.