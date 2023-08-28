На прошедшем 28 августа оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников заслушал доклад главы минобразования и рассмотрел вопросы готовности системы образования региона к новому учебному году. Информацией об этом поделился пресс-центр областного правительства.

По оценке губернатора, Новосибирская область готова к началу нового учебного года. «Попрошу 1 сентября провести все торжественные праздничные мероприятия с учетом того, что никакие пандемийные ограничения больше не действуют», – сказал глава региона.

Министр образования региона Сергей Федорчук в своем докладе сообщил, что в новом учебном году в области будет работать 1676 организаций общего, дошкольного и дополнительного образования детей, среди которых 966 общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. За парты в них 1 сентября сядут свыше 372 тысяч школьников, почти 50 000 из которых в этом году идут в первый класс.

К началу учебного года свои двери откроют 2 школы-новостройки общей проектной мощностью 1074 места: одна из них, расположенная на ул. Крылова в центральном районе, построена по нацпроекту «Образование», вторая, возведенная в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» федерального проекта «Жильё», расположена на ул. Большевистской.

Кроме этого, путем перепрофилирования помещений, не востребованных в образовательном процессе, удалось получить еще свыше 5000 дополнительных учебных мест — в сменивших свое назначение зданиях провели ремонт и дооснастили их необходимым оборудованием. Текущие ремонты проведены и во всех остальных образовательных учреждениях области, а в 15 из них прошел капитальный ремонт. Из областного бюджета на эти цели направили более 2,5 млрд рублей.

Школьников из отдаленных населенных пунктов или мест, где нет местной школы будут возить 605 школьных автобусов. Сообщается, что к 423 базовым школам ежедневно будут подвозить порядка 15 000 школьников из 831 поселка.

Ранее мы сообщали, что одна из новосибирских школ вошла в десятку лучших по стране сразу в двух категориях оценки.