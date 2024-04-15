Проект заводов по производству материалов из технической конопли, который предполагалось реализовать на территории опережающего развития (ТОР) в поселке Горный до конца 2024 года увидит свет не раньше 2025-го, сообщает ТАСС со ссылкой на Корпорацию развития Новосибирской области. Причиной переноса стали проблемы с поставками импортного оборудования.

По данным агентства, два завода по производству волокна, костры и отбеленного котонина, проект которых был презентован еще в 2021 году и на тот момент стал крупнейшим для ТОР Новосибирской области (инвестиции в строительство одного завода оценивались в сумму около 2,5 миллиардов рублей), будет завершен не ранее 2025 года. Перенести строительство производства пришлось из-за сложностей с поставками оборудования, необходимого для работы предприятий.

Сообщается, что инвестор рассматривает и другой путь — закупку оборудования необходимого типа у других производителей, которые могут беспрепятственно поставить его в Россию, но решение по этому вопросу еще не принято.

Напомним, два типовых завода компании «Агроу» по переработке технической конопли для нужд текстильного производства предполагается запустить в ТОР «Горный». Продукция, которую они в перспективе смогут производить, способна выступать заменой хлопка, льна и синтетических волокон при производстве тканых и нетканых материалов. Продукцию предприятия планировали, в том числе, отправлять на экспорт в Китай и страны Европейского союза.

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