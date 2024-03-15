В 2024-2025 годах в Новосибирске планируют капитально отремонтировать 21 школу. О планах обновления общеобразовательных учреждений рассказали на выездном совещании по капремонту школы № 77 с участием городских и областных властей.

Начальник департамента образования новосибирской мэрии Рамиль Ахметгареев рассказал, что на капитальный ремонт двадцати одного образовательного учреждения Новосибирска будут выделяться средства из бюджетов всех уровней — в среднем, на обновление каждой школы придется по 100 миллионов рублей. К основному объему работ планируется приступить летом, после окончания учебного года.

В первую очередь, капремонту подвергнутся самые «возрастные» общеобразовательные учреждения города: в них обновят внутренние инженерные системы, выполнят ремонт кабинетов и коридоров, спортивных залов и пищеблоков, фасадов, а также заменят кровли. Одним из них стала школа №77 в Заельцовском районе, которая была построена еще в 1950 году. В этом учреждении уже начали ремонтные работы, к сегодняшнему дню на объекте успели заменить кровлю и проделали заметный объем работ по ремонту третьего и четвертого этажей. После завершения ремонта школу оснастят новым современным оборудованием для кабинетов физики, химии и информатики: на эти цели выделено почти 12 млн рублей.

«Новосибирская область участвует в федеральном проекте по капитальному ремонту школ с 2022 года. За последние два года в регионе отремонтировано 23 здания общеобразовательных организаций, по сути, мы переоснастили более 9,5 тысячи ученических мест, – сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. – Когда мы говорим про комплексный ремонт, это касается не только косметических мероприятий, это в первую очередь ремонт сантехнического, электрооборудования, фасадов, кровель, отмосток. Отдельно выделяются средства для оснащения кабинетов».

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске после реконструкции открылся бассейн СКА.