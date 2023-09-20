Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание по капремонту тепломагистрали на ул. Коммунистической. По заявлению градоначальника, несмотря на то, что на трех участках городских теплосетей ремонтные работы продолжатся и в октябре, тепло во все дома Новосибирска подадут своевременно. Информацией об этом поделился пресс-центр мэрии.

«Напомню, что 21 сентября в городе начинается отопительный сезон. Поэтапно будут подключены сначала социальные объекты, жилой сектор и промышленные площадки. Отдельные заявки на подключение будут обрабатываться при наличии технических возможностей. Сегодня уделяем большое значение выездным совещаниям, на которых контролируем окончание ремонтных работ на теплосетях. Объем работ большой, более 50 километров по разным программам в этом году ремонтируют ООО «СГК» и МУП «Энергия». Основные объекты к отопительному сезону будут сданы, на трех объектах работы продолжатся и в октябре — на улицах Комбинатской, Связистов и Выборной. Подключение домов при этом не пострадает, отопление будет подаваться по временной схеме. Ремонт участка теплосети на ул. Коммунистической практически завершен», — подчеркнул мэр Новосибирска.

Ремонт тепломагистрали на ул. Коммунистической протяженностью 216 м в однотрубном исчислении выполняется поэтапно. Первый этап работ уже завершен, на его месте уложено временное дорожное покрытие. На втором и третьем участках специалисты демонтировали железобетонные перекрытия и трубы, смонтировали трубопровод и завершают монтаж железобетонного канала.

К теплосети подключены 290 объектов — 180 многоквартирных домов, девять детских и четыре лечебных учреждения, два вуза и 95 общественных зданий.

Директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов отметил, что от надежности этого участка зависит комфорт почти 46 тысяч человек. «Работы проводились сначала по четной стороне Красного проспекта, затем ремонтировали сам проспект, который удалось быстро и оперативно вскрыть за выходные дни, а теплосеть на нечетной стороне удалось отремонтировать, не вскрывая асфальт. На 22 сентября запланирован переход на постоянную схему теплоснабжения, и до 15 октября — завершение благоустройства территории», — сообщил он.

Ранее мы сообщали о том, что стала известна точная дата начала отопительного сезона в Новосибирске.