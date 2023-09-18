Стала известна точная дата начала отопительного сезона в Новосибирске

Отопительный сезон 2023 начнется в Новосибирске в четверг, 21 сентября, — в этот день к отоплению начнут подключать социальные объекты. Подключение жилых домов запланировано на 25 сентября, сообщил первый заместитель мэра города Олег Клемешов.

По его словам, в настоящий момент в городе к отоплению подключено 123 объекта. В основном это учебные заведения, детские сады и объекты здравоохранения. Напомним, что жилые дома подключают к теплоснабжению после того, как среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится ниже отметки +8 градусов по Цельсию.

Однако, как отмечали в пресс-службе СГК, у жителей домов есть возможность подключиться до официального начала отопительного сезона. Для этого необходимо договориться с соседями и передать коллективную заявку в управляющую компанию. УК направит заявку в теплосетевое подразделение СГК. При наличии технической возможности и готовности, дом подключат к отоплению раньше общепринятого срока.

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