Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям 12 сентября рассмотрел предложения министерства сельского хозяйства региона по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки сельхозпроизводителям, направленных на реализацию федерального закона о побочных продуктах животноводства.

Федеральный закон №248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» впервые в практике вводит понятие «побочные продукты животноводства», запрещает внесение непереработанных побочных продуктов животноводства в почву, и отдельным постановлением правительства РФ №1940 устанавливает основные требования к складированию, обработке и перемещению таких продуктов. Сельхозтоваропроизводителям, чтобы соблюсти требования закона, необходимо построить специализированные площадки.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко в ходе заседания комитета огласил затратную часть программы реализации нового закона: «4 млн тонн нужно переработать. Необходимо построить 527 бетонных площадок. Потребуется более 500 тысяч кубометров бетона — только на бетон надо потратить 4,5 млрд рублей. В целом затраты на реализацию составят 14 млрд рублей».

Как писал ранее «Континент Сибирь», одним из вероятных последствий принятия закона в регионе видят снижение поголовья крупного рогатого скота. Депутаты ЗС Новосибирской области в очередной раз выразили свою обеспокоенность и отрицательное отношение к закону о побочных продуктах животноводства. «Я не представляю как на 11 тысяч поголовья можно построить площадку, когда животное в сутки съедает 60 кг кормов. Можно представить сколько оно удобрений производит за сутки. Какой должна быть такая площадка?», — ярко охарактеризовал масштаб проблемы председатель ЗАО племзавод «Ирмень», депутат ЗС Олег Бугаков.

Региональный минсельхоз предложил компенсировать затраты по реализации требований закона в размере до 50% от стоимости строительства. «Механизм реализации — гранты на 50% от стоимости проекта. Это комплексная программа по реконструкции объектов животноводства. На её реализацию потребуется 7-8 лет», — доложил министр сельского хозяйства региона.

Итог эмоциональным прениям подвел председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области Денис Субботин: «Вопрос болезненный. Закон и правила на сегодня существуют. Да, они кажутся нам нерациональными, о чем мы напишем обращение в Госдуму. Тем не менее, выполнять закон надо, поэтому идею правительства тем или иным образом компенсировать крестьянам строительство будем прорабатывать и надеемся за месяц выйти к каким-то реальным предложениям. Суть в следующем: если федеральный центр не изменит правила, то область должна быть готова помогать крестьянам и мы должны проработать эти правила».

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что депутаты Заксобрания Новосибирской области предложили план действий по сохранению Кудряшовского бора.