Депутаты Заксобрания Новосибирской области в ходе заседания комиссии по экологии 7 сентября разработали план действий для сохранения крупнейшего лесного массива региона — Кудряшовского бора. Обеспокоенность депутатов вызывали ведущееся на площадке строительство и регулярно появляющиеся свалки мусора.

Меры, которые предложили депутаты для сохранения Кудряшовского бора во время заседания комиссии по экологии 7 сентября, включат уточнение границ бора, установку ограничений на въезд автотранспорта и создание защитных заграждений.

Как заметил депутат Денис Субботин («Единая Россия»), решая проблемы бора, нужно иметь более четкое понимание о границах охраняемой территории и учесть право людей на посещение леса.

«Если везде поставим шлагбаумы — людям десятки километров идти до грибных мест. Мое предложение: более подробно разобраться, уточнить конкретные границы просто леса и охраняемого бора», — сказал парламентарий.

Уточнение границ нужно, по словам Дениса Субботина, и для того, чтобы четко понимать, где в лесном массиве строить можно и где нельзя. На территории бора любое строительство должно быть запрещено.

«Нельзя забывать, что Кудряшовский бор является заказником. А к таким территориям в законодательстве есть определенные требования и ограничения доступа. Заказник сделан для того, чтобы там жили и плодились животные. Посмотрите: сейчас там целая сеть, паутина накатанных автомобилями дорог», — обратил внимание депутат ЗС Александр Барсуков («Единая Россия»).

По его словам, в таких «накатанных» местах больше не растут ни молодая поросль, ни грибы, ни ягоды. Одним из вариантов решения ситуации могло бы стать создание нескольких санкционированных заездов в лес с запретом всех остальных съездов.

Депутатов поддержал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин. По его мнению, необходимо создать ограждения, которые предотвратят не просто заезд в природный заказник, но и большое число ДТП с участием животных.

Еще одной проблемой для экологии бора в Заксобрании назвали возможное расширение дороги через его территорию. В настоящее время в планах региона — увеличить ширину дороги Новосибирск — Колывань на две полосы.

«Нужно хорошо подумать, прежде чем это согласовывать. То, что в свое время в области разрешили строительство дороги через лес, было стратегической ошибкой. Но тогда и ситуация была другая — мы не думали, что получим такие проблемы с экологией», — предупредил Александр Барсуков.

По итогам заседания комиссии по экологии депутаты поручили минприроды региона подготовить проект создания защитных ограждений и иных мер ограничения доступа в Кудряшовский бор.