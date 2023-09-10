Названы муниципалитеты с самой низкой явкой в Новосибирской области

В крупнейшем по численности населения муниципалитете Новосибирской области зарегистрирована самая низкая явка за 2 дня выборов.
В Новосибирской области с 8 по 10 сентября проходят выборы главы региона. Новосибирский облизбирком опубликовал статистику по населенным пунктам и районам, где по итогам двух дней зафиксирована наименьшая явка.
Список выглядит следующим образом:
1) Новосибирский район – 17,60% (проголосовали 23 393 избирателя);
2) город Бердск – 16,39% (проголосовали 13 649 избирателей);
3) р.п. Кольцово – 16,32% (проголосовали 2 382 избирателя).
В городе Новосибирске наименьшее количество проголосовавших в следующих районах:
1) Ленинский район – 10,80% (проголосовали 24 103 избирателя);
2) Октябрьский район – 10,74% (проголосовали 18 393 избирателей);
3) Первомайский район – 10,47% (проголосовали 7 172 избирателя)
Напомним, что ранее стало известно, что всего по официальным данным в выборах главы региона приняло участие 18,45% жителей Новосибирской области.