Названы муниципалитеты с самой низкой явкой в Новосибирской области

Алёна Золотова
 
Названы муниципалитеты с самой низкой явкой в Новосибирской области
Фото Михаила Перикова

В крупнейшем по численности населения муниципалитете Новосибирской области зарегистрирована самая низкая явка за 2 дня выборов. 

В Новосибирской области с 8 по 10 сентября проходят выборы главы региона. Новосибирский облизбирком опубликовал статистику по населенным пунктам и районам, где по итогам двух дней зафиксирована наименьшая явка. 

Список выглядит следующим образом: 

1) Новосибирский район – 17,60% (проголосовали 23 393 избирателя);

2) город Бердск – 16,39% (проголосовали 13 649 избирателей);

3) р.п. Кольцово – 16,32% (проголосовали 2 382 избирателя).

В городе Новосибирске наименьшее количество проголосовавших в следующих районах:

1) Ленинский район – 10,80% (проголосовали 24 103 избирателя);

2) Октябрьский район – 10,74% (проголосовали 18 393 избирателей);

3) Первомайский район – 10,47% (проголосовали 7 172 избирателя)

Напомним, что ранее стало известно, что всего по официальным данным в выборах главы региона приняло участие 18,45% жителей Новосибирской области.

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