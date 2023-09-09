Второй день ЕДГ-2023 позади. «Континент Сибирь» подводит краткие итоги по явке в сибирских регионах на основе данных, опубликованных региональными избирательными комиссиями.

В Новосибирской области к моменту закрытия избирательных участков уровень явки составил 18,45%. За второй день голосования волеизъявление совершили 8,37% зарегистрированных избирателей — в пятницу их было 10,08% от общего числа. Таким образом, без учета дистанционного голосования, свои голоса за одного из кандидатов в губернаторы отдали 385 554 жителя Новосибирской области.

В Алтайском крае к концу субботу проголосовало 16,4% от внесенных в списки избирателей — 270 853 человек.

В Кузбассе волеизъявление к итогу второго дня голосования набралось 69,39% совершивших волеизъявление граждан — Кемеровская область продолжает удерживать лидерство по явке среди всех регионов СФО.

В выборах главы Красноярского края к исходу субботы поучаствовало 24,22% избирателей. В соседней Хакасии уровень явки к концу второго дня ЕДГ достиг 20,98% — бюллетени в урну опустили 82 902 жителя республики.

В Омской области голосование на выборах главы региона в этом году двухдневное, в отличие от всех перечисленных ранее регионов. По итогам субботы доступна только промежуточная информация — в районе 15 часов дня явка составляла около 15%.

При этом о каких-либо серьезных нарушениях не сообщалось ни в одном из перечисленных регионов. По сообщениям облизбиркомов, электоральный процесс проходит спокойно.

Ранее мы рассказывали о том, что в Хакасии один из депутатов Верховного Совета республики направил в ТИК Абакана предупреждение о возможной организации «каруселей».