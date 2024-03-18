В Новосибирской области явка остается ниже среднероссийской

В Новосибирске явка на выборах президента упала по сравнению с предыдущей кампанией. В общем по Новосибирской области, как и на прошлых президентских выборах, процент голосующих не дотягивает до среднероссийских показателей.

По данным избирательной комиссии Новосибирской области, явка на выборы президента в регионе составила 63,19% (1,4 млн избирателей). Административный центр показал 56,33% (0,7 млн избирателей).

В рейтинге явки по Сибирскому федеральном округе Новосибирская область занимает четвертую позицию с конца. Такая же ситуация была и в 2018 году, когда у избирателей был всего один день на волеизъявление. Сейчас — три.

В среднем по стране на избирательных участках галочки за одного из кандидатов пришли поставить 77,44 процентов от общего числа жителей с правом голоса. На прошлых выборах главы государства явка в РФ составила 67,54 процентов.

В материале по ссылке можно в деталях изучить итоги голосования на президентских выборах в в Сибирском федеральном округе (явка, результаты по кандидатам, регионам и так далее).