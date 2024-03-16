На второй день голосования на выборах президента РФ явка в Новосибирской области приросла почти на 20%

Жанна Гладкова
 
На второй день голосования на выборах президента РФ явка в Новосибирской области приросла почти на 20%
Фото Михаила Перикова

Избирательная комиссия Новосибирской области подвела итоги второго дня голосования  на выборах президента России.

Как сообщили в новосибирском облизбиркоме, в 20.00 часов в Новосибирской области закрылись избирательные участки. 16 марта явка избирателей в регионе составила 42,04%, проголосовали 823 862 избирателей (без учета дистанционного голосования). На момент закрытия избирательных участков дистанционно проголосовали 213 454 избирателя (87%). Общая явка — 46,98%.

Явка на избирательные участки Новосибирской области с учетом дистанционного голосования 15 марта составила 27,55%.

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