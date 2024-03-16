16 марта, Суббота

20:57

На второй день голосования на выборах президента РФ явка в Новосибирской области приросла почти на 20%

20:07

В Новосибирской области в феврале вывели на рынок на 40% меньше многоквартирных домов, чем годом ранее

18:58

В ХК «Сибирь» меняют руководство: официального назначения ещё не было, но «оба вопроса уже решены»

16:16

Аншлаг на кинофестивале «Семейные традиции» в Новосибирске

13:15

«Курский Хладокомбинат» отказался от иска к новосибирскому производителю мороженого

12:20

Новосибирский облизбирком назвал районы-лидеры по явке избирателей на выборы президента РФ

9:11

Еще одного депутата новосибирского горсовета признали иноагентом

15 марта, Пятница

22:24

Больше половины избирателей проголосовали в Тыве и Кузбассе в первый же день президентских выборов

21:08

Бывший замминистра ЖКХ Новосибирской области не смог оспорить приговор по делу о взятке

20:44

В Новосибирске задержали женщину, облившую краской бюллетени на избирательном участке

19:56

С хакасской угольной компании в судебном порядке взыскивают плату за вред окружающей среде

19:44

На «Шарике» в Новосибирске установили новую вывеску. Что с ним происходит?

19:12

Какие сибирские регионы готовы конкурировать в сельском комфорте с югом?