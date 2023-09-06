Авиакомпания S7 оштрафована за отказ пассажирам в авиаперевозках

Авиакомпания «Сибирь», работающая под брендом S7, оштрафована на 30 тысяч рублей за незаконный отказ пассажирам в перевозке в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в июне 2023 года авиакомпанией «Сибирь» незаконно отказано в перевозке двум пассажирам, приобретшим билет на рейс из г. Новосибирска в г. Омск, по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна», — говорится в сообщении ведомства.

По инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что в середине августа прокуратура организовала проверку соблюдения авиакомпанией «Сибирь» законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг после инцидента с отказом пассажирам в авиаперевозке, обусловленным отсутствием мест на бортах самолетов. Тогда, по информации ведомства, речь шла о воздушных судах, следовавших по маршруту Новосибирск — Москва.