В Новосибирске авиакомпания S7 отказала пассажирам в перевозке

Ольга Степанова
 
В Новосибирске авиакомпания S7 отказала пассажирам в перевозке
Фото из архива "Континента Сибирь"

В новосибирском аэропорту Толмачево установлены факты отказа пассажирам авиакомпанией S7 в воздушной перевозке: отказы обусловлены отсутствием мест на бортах самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, речь идет о воздушных судах, следовавших по маршруту Новосибирск — Москва. Причиной отсутствия свободных мест стало позднее прибытие самолета с трансферными пассажирами из аэропорта города Иркутска и опоздания на стыковочный рейс.

По данному факту транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг.

Напомним, что накануне в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина задержали вылет четырех рейсов.

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