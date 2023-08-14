В новосибирском Толмачево задержали вылет четырех рейсов

Сегодня, 14 августа, в новосибирском аэропорту Толмачево по причине неблагоприятных метеоусловий и позднего прибытия воздушных судов объявлена задержка 4 рейсов с наибольшей продолжительностью свыше 23 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Речь идет о рейсах авиакомпаний «Сибирь» в город Мирный, «Якутия» в город Сочи, «Алроса» в город Москву и «Флай Уан Армения»» в город Ереван (Армения).

«Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что на реконструкцию новосибирского аэропорта Толмачево будет выделено дополнительно 339 млн рублей.