Служебный спаниель помог новосибирским таможенникам пресечь незаконный вывоз наличных в Дубай

Служба по связям с общественностью Сибирского таможенного управления (СТУ) сообщила о факте пресечения сотрудниками поста в аэропорту Толмачёво попытки незаконного вывоза за границу крупной суммы наличных.

Во время процедуры таможенного контроля ручной клади и багажа пассажиров, вылетающих в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), в багаже 31-летнего жителя Новосибирска сотрудники таможенного поста обнаружили наличные денежные средства в размере 1 млн 581 тысяча рублей и 6 тысяч 300 долларов.

Сообщается, что пассажир для прохождения таможенного контроля выбрал «зеленый коридор», тем самым заявив об отсутствии при себе товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию. Поскольку наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США в эквиваленте, подлежат обязательному письменному декларированию, сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 1 млн 236 тысяч рублей. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств). Незаконно перемещаемые денежные средства изъяты, решение по ним примет суд

Отмечается, что обнаружить крупные суммы российской и американской валюты помогли кинолог и служебная собака – спаниель по кличке Ярс.

По информации СТУ, в первом квартале 2024 года сумма наличных денежных средств, которые авиапассажиры Толмачёво пытались незаконно провезти через границу, составила 2,1 млн рублей, 6 тысяч 600 долларов США и 4 тысячи евро.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что сибирские таможенники и сотрудники Пограничного управления ФСБ обнаружили и изъяли партию смартфонов, которые пытались нелегально ввезти в Россию из Казахстана.