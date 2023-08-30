Шесть фур – а это – 120 тонн необходимых грузов – доставлено в зону СВО только за лето. О том, как несколько новосибирских депутатов помогают сибирякам «за ленточкой», «Континенту Сибирь» рассказал депутат Госдумы РФ ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ, который стал инициатором создания благотворительного фонда «К Победе вместе!»

— Дмитрий Иванович, как возникла идея создания благотворительного фонда, который с начала этого года оказывает поддержку нашим бойцам?

— С самого начала специальной военной операции мы задумались над тем, чем конкретно можем помочь нашим военнослужащим, которые рискуя своей жизнью, отстаивают сейчас интересы России, и другим нашим согражданам на территории боевых действий. Поначалу были разовые отправки груза, в сборе которого принимали участие и я, и мои помощники в Новосибирске, и многие неравнодушные жители нашей области. Желание помогать высказывали многие. Вот тогда и возникла идея создания специального фонда. Кроме того, я, отслужив в зоне СВО в составе батальона «Вега» и общаясь там со своими сослуживцами и с военнослужащими из других подразделений, составил себе представление о том, что именно необходимо на передовой. Вот по этому списку и по конкретным запросам бойцов мы и начали закупки, когда начал работу фонд. И тогда от разовых отправок мы перешли к планируемым, систематическим. Кстати, я хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто участвует в сборе и организации помощи. Ребятам на передовой очень важно чувствовать поддержку тех, кто ждёт их в тылу.

— Что именно, какие вещи принимается от людей в качестве помощи и что закупается на средства фонда?

— Люди приносят в основном необходимую военнослужащим одежду, что-то из амуниции, медикаменты, какие-то необходимые вещи, типа фонарей, батареек. Мы закупаем многое, например, дроны, приборы ночного видения, даже автомобили. На самом деле есть внушительный список того, что очень нужно бойцам — с ним можно ознакомиться на страницах фонда в соцсетях (ВКонтакте, Телеграм). Всё это аккуратно грузится в большегрузные фуры и отправляется в ЛДНР. Четыре фуры мы отправили в июне, по одной – в июле и августе. Сейчас готовим еще одну. Всё вместе это — 120 тонн. А вообще с начала года командой фонда собрано и отправлено 14 фур грузов. Причем, всё это — адресные посылки. Повторюсь: это то, что действительно ждут, что очень нужно. Грузы передаются в конкретные войсковые подразделения.

— Вы сказали «команда фонда», кто эти люди, какие мотивы ими движут?

— Команда фонда – это наши земляки, неравнодушные новосибирцы и жители области, которые хотят поскорее приблизить нашу Победу. Депутат Горсовета Новосибирска Евгений Прохоров возглавляет наш Фонд. Кроме него, в команде еще несколько активных новосибирских депутатов, среди которых депутаты Заксобрания Дмитрий Курочкин, Анастасия Андронова и Роман Казаков. Депутат Горсовета Ирина Беспечная и другие. Все они лично выезжали в зону СВО, сопровождая грузы, и в качестве добровольцев работали там, осуществляя доставку в воинские подразделения . Например, Роман Казаков отвозил посылки от родных бойцам со своего округа — из Черепановского и Маслянинского районов. Ну а если говорить о том, что движет командой фонда, то это очевидно – желание помочь. Одни идут добровольцами, чтобы отстоять нашу землю и свой народ, а другие делают всё возможное, чтобы обеспечить первых, уберечь их и оказать поддержку. Иного сейчас и не должно быть, ведь под ударом наша страна.

— Когда СВО завершится, фонд закончит свою работу?

— Я не думаю, что фонд прекратит деятельность. Нам предстоит восстановление наших новых территорий, помощь россиянам, проживающим там, реабилитация военнослужащих-участников СВО и многие другие важные дела. Но сейчас мы, конечно, сосредоточены на поддержке армии. И, конечно, призываем всех людей, для которых наша Отчизна, её интересы, её свобода и независимость имеют значение, присоединиться к нам, и помочь приблизить долгожданную Победу и возвращение наших героев домой!