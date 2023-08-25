В обращении к участникам пленарного заседания XXIII Съезда работников образования региона «Система образования Новосибирской области: новые вызовы – новые требования – новая ответственность» губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты образовательной политики региона на предстоящий период. Информацией об этом поделился пресс-центр областного правительства.

Губернатор поставил системе образования амбициозные задачи: повышение интереса к математике, профессии педагога, продвижение образовательных успехов региона. «Темпы изменений, по основным приоритетам, которые набрала отрасль за прошедший год, и за пятилетку, позволяют нам оставаться лидером, двигаться быстрее всех остальных. Нам удалось выстроить цельную, многоуровневую систему профориентации, выявления и развития талантов. Мы выполнили задачу, которую формулировали пять лет назад – войти в десятку лучших систем образования страны, приблизились к задаче, которую обозначили год назад – войти в пятерку лучших», — сказал глава региона.

Важными задачами, которым обязательно нужно уделить внимание, Травников назвал улучшение качества преподавания естественно-научных предметов, работу по повышению у школьников интереса к математике, а также повышение среди учащихся желания освоить в будущем профессию педагога.

По мнению губернатора, работникам системы образования региона есть чем гордиться. Все педагогические достижения и успехи Андрей Травников предложил открыто формулировать для получения заслуженной оценки. «Пора откинуть излишнюю скромность, и нашу систему образования продвигать. Это важная и отдельная задача», — заявил глава региона. Травников высказался за дальнейшее увеличение финансирования системы образования области, в частности, поддержал предложение о доплатах педагогам-методистам.

Сообщается, что за последние пять лет в Новосибирской области введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью почти 18 000 мест, 46 детских садов почти на 8 600 мест, дополнительно за счет перепрофилирования открыто ещё почти 13 000 мест в школах и 6 000 мест в детских садах. Уровень доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет вырос на 4,7% и достиг 100%, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет вырос на 35%. По результатам федеральной оценки региональных механизмов управления качеством образования Новосибирская область в 2022 году заняла 6 место в России, существенно улучшив позиции по сравнению с 2020 и 2021 годами.

Ранее «КС» сообщал, что нынешний министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук покинет свою должность 1 сентября. Новым кандидатом на этот пост Андрей Травников назвал директора Новосибирского педагогического колледжа №1 Марию Жафярову.