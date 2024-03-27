Отборочный этап XII сезона Международного инженерного чемпионата CASE-IN начался в Кузбасском государственном техническом университете (КузГТУ), сообщает пресс-центр регионального правительства.

Чемпионат CASE-IN — это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов. По заданию партнеров, компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности, строительной отрасли и других отраслей, участники решают инженерные кейсы и выполняют задания, связанные с внедрением принципов бережного и эффективного производства.

В рамках чемпионата 2024 года в школьной лиге смогут выступить учащиеся 3-11 классов. Правительственный пресс-центр сообщает, что старшеклассники (9-11 класс) будут разрабатывать решения, которые помогут более эффективно развивать одну из важных отраслей отечественной промышленности с помощью инструментов бережливого производства. Кроме этого, участники из школьной лиги, в зависимости от возраста, будут заниматься созданием макетов, цифровых рисунков, а также выполнят цифровые проекты в формате моделирования, 3D-печати и IT-решений.

Основной сезон чемпионата продлится четыре месяца и завершится финалом в Москве в конце мая этого года. На решающем соревновании сильнейшие участники всех лиг представят отраслевому сообществу свои решения. Победителей и призеров ждут ценные призы: к примеру, лидеры студенческой лиги смогут на льготных условиях поступить в магистратуру и аспирантуру университетов – партнеров, пройти стажировки и практики или трудоустроиться в компаниях – партнерах проекта. Победившие школьники получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в один из партнерских вузов чемпионата, а для лучших молодых специалистов наградой станут новые возможности для карьерного и профессионального роста, а также включение в управленческий кадровый резерв компаний.

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