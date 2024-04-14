Новосибирский спортсмен Андрей Вузов стал абсолютным победителем чемпионата России по гонкам на снегоходах в классе «Суперспорт В». Пятый, он же заключительный, этап соревнований проходил в г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.

Новосибирец Андрей Вузов одержал абсолютную победу в чемпионате России по гонкам на снегоходах по итогам пяти этапов соревнований. По информации официального сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, первые четыре этапа проходили в феврале – марте в Кемеровской, Омской, Свердловской областях и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Заключительный, пятый завершился 8 апреля в г. Новый Уренгой (ЯНАО).

Кросс на снегоходах – одна из зимних дисциплин мотоциклетного спорта. Представляет собой гонку по пересеченной местности на снежной трассе мотокроссового типа.

По словам 42-летнего спортсмена, пятнадцать лет назад он увлекся гонками на мотоцикле, а затем сел и на снегоход.

«Мы ведь в Сибири живем – а это снег в большом количестве, простор… Когда же я увидел гонки на снегоходах со стороны, решил сам попробовать. Мне понравилось! Хотя первые два года это были просто «покатушки» с друзьями, ни о каких спортивных результатах речи еще не шло. Но я успел хорошо освоиться на трассе и, наконец, выехал на соревнования – в Кемерово. Уже тогда попал в тройку лидеров в своем классе. Заодно познакомился с ведущими российскими гонщиками – из Ненецкого, Ямало-Ненецкого автономных округов и других регионов», — рассказал Андрей Вузов.

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Прошедшие в Новом Уренгое соревнования относятся к категории «Суперспорт В». В нем в основном участвуют спортсмены от 35 лет и старше. Второе место в абсолюте занял Владимир Пуляев (Ненецкий АО). Далее в турнирной таблице идут еще двое новосибирцев: третьим – Алексей Подчасов, четвертым – Антон Черниченко.

Отметим, в Новосибирской области кросс на снегоходах развивается под эгидой региональной Федерации мотоциклетного спорта во главе с мастером спорта России международного класса Сергеем Карачинцевым. Спортсмены тренируются в том числе на недавно построенной в районе ТЭЦ-5 Октябрьского района Новосибирска трассе «Сибирское кольцо».