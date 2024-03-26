Кузбасс в 2024 году направит порядка шести миллиардов рублей на ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-центр регионального правительства.

Согласно данным с официального портала Кемеровской области, в регионе за год планируется отремонтировать около 60 километров автомагистралей и привести в порядок около тысячи погонных метров различных искусственных сооружений. В планах — обновление дорожного полотна и разметки, установка дорожных знаков, светофоров и ограждений.

Согласно словам главы региона Сергея Цивилёва, цитату которого приводит правительственный пресс-центр, в общем объеме финансирования в 5,85 миллиарда рублей средства федерального бюджета составят почти треть — 1,81 млрд рублей. Губернатор Кузбасса сообщил что на данный момент заключаются все необходимые контракты, а основной объем работ начнется после улучшения погодных условий.

Ранее мы сообщали, что на развитие дорожной инфраструктуры Новосибирска в 2024 году направят более 7 млрд рублей.