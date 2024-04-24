Начался ремонт Советского шоссе в Новосибирской области

Подрядчик ООО «Дорсиб плюс» начал ремонт Советского шоссе на участке км 5+026 — 7+800 от поворота на поселок Мичуринский. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области.

В рамках ремонта будут выполнены работы по устройству выравнивающего и верхнего слоя покрытия проезжей части, замене барьерного ограждения и нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Также ведется разработка проектной и рабочей документации и выполнение изыскательских работ по ремонту дороги на участке км 1+044 — км 3+400 – от АЗС «Гранд» в районе остановки «Красный Восток» до развязки на Краснообск. В планах — разработка документации в 2024 году, а проведение ремонта в 2025 году.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, когда завершится ремонт моста в Дзержинском районе Новосибирска.