На оперативном совещании в правительстве региона и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер выступил с докладом о запланированных на этот сезон дорожных работах. В числе крупных объектов реконструкции и строительства он обозначил трёхкилометровый участок дороги «Барабинск – Зюзя – Квашнино», поэтапную реконструкцию до 2027 года трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», с вводом участка протяжённостью 1,8 км уже в этом году, почти полуторакилометровый участок дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» и ряд других.

Одновременно с ремонтом и строительством дорог министерство работает над повышением уровня контроля за качеством работ, в том числе проводит обучение муниципальных служащих, ответственных за проверку и приёмку объектов. Глава региона Андрей Травников поручил минтрансу к концу мая предоставить доклад о выявлении гарантийных дефектов при дорожных работах и о планах по повышению их качества. Отдельно, губернатор заострил внимание на вопросе освоения дополнительных средств, выделяемых на строительство и ремонты дорог.

«Ежегодно при формировании бюджета и в ходе его исполнения стараемся увеличивать объёмы финансирования на дорожную деятельность. Но городские округа часто нас подводят. Пример системных проблем – Искитим и Новосибирск. Сформулирую более жёстко: не справляетесь – не берите деньги. Новосибирск в этом году получит дополнительное финансирование, почти 1,3 млрд рублей. Соответствующие поправки в бюджет будут приняты уже завтра. С учётом того, что большая часть суммы была известна заранее – около 1 млрд рублей были зарезервированы – думаю, что и объёмы, и объекты ремонта понятны. Поэтому, никаких отговорок, что средства якобы доведены поздно и подрядчики не успевают вовремя сделать работы, не принимаются», — подчеркнул губернатор.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что и. о. мэра Новосибирска раскритиковал качество уборки улиц и дворов.