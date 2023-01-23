У китайской марки CHERY появится третий официальный дилер в сибирском городе-миллионнике

Автохолдинг «БАРС», официально представляющий в Омске бренды BMW, Kia и Hyundai, откроет дилерский центр CHERY. Информацию об этом «Континенту Сибирь» сообщила руководитель пресс-службы АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Евгения Никитена-Кацарская.

По данным сайта CHERY, на сегодня в Омске марку официально представляет двое дилеров – краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО» и «Сибирьавтокар».

По информации «Автостат Инфо», по итогам 3 кварталов 2022 года в Омской области было зарегистрировано 179 новых автомобилей CHERY (пятое место после LADA, Hyundai, KIA, Toyota). Для сравнения: за этот же период в Красноярском крае было зарегистрировано 362, а в Новосибирской области 406 новых автомобилей CHERY.

Новым дилером, по данным дистрибьютора, станет автохолдинг «БАРС». Он официально представляет в Омске бренды BMW, Kia и Hyundai, а также BMW в Тюмени. По итогам 2021 года «БАРС» был признан дистрибьютором лучшим дилером баварской марки в категории партнеров, продающих до 259 автомобилей в год. Также «БАРС» удостаивался наград и по бренду Kia, в частности признавался «платиновым дилером». Учредителем холдинга является известный омский бизнесмен Виталий Ольшанский. Запуск салона CHERY ожидается весной 2023 года.



Стоит отметить, что за 2022 год новые дилеры CHERY были назначены в Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Барнауле, Томске. Дилерские центры премиум-бренда EXEED были запущены в Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Кемерове, Омске, Иркутске. В свою очередь дилеры OMODA были назначены в Барнауле, Новосибирске, Омске, Иркутске, Красноярске, Томске. В 2023 году стало известно о запуске второго официального дилера CHERY в Иркутске.



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