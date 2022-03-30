Сибирский дилер BMW вновь стал лучшим в России*

Российское представительство BMW определило лучших дилеров страны по итогам 2021 года. По данным источников «Континента Сибирь», Автоцентр «БАРС», официально представляющий BMW в Омске, был признан лучшим дилером баварской марки в категории партнеров, продающих до 259 автомобилей в год.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 2021 года в Омской области было реализовано 270 новых автомобилей баварской марки. Это позволило ей удержать первое место в регионе среди премиум-брендов. Кроме того, благодаря таким показателям автоцентр «БАРС» занял второе место в СФО среди дилеров BMW по количеству реализованных автомобилей.

Напомним, что компания «БАРС» является официальным дилером BMW в Омске с 2007 года. Помимо BMW в ее портфеле на сегодня бренды KIA и Hyundai. Дополнительный импульс развитию бизнеса в конце 2016 года придал новый собственник компании – известный омский бизнесмен Виталий Ольшанский. Как ранее писал «Континент Сибирь», автоцентр «БАРС» уже удостаивался премии «Лучший дилер» в своей категории – с 2019 года компания стабильно входила в ТОП-3. Также в прошлом году автоцентр «БАРС» был награжден российским дистрибьютором BMW в номинации «Открытие года 2020|Регионы». Речь шла о линейке М, официальным дилером которой с 1 января 2020 года является автоцентр «БАРС».

С 2022 года компания расширила географию присутствия и также официально представляет BMW в Тюмени – соответствующий тендер компания выиграла в 2021 году. На сегодня «БАРС» является единственным официальным дилером BMW в этом городе.

В самой компании получить комментарии не удалось.

* — по итогам 2021 года по данным BMW Group Russia в категории дилеров, продающих до 259 автомобилей в год