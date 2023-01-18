Китайская марка CHERY нашла второго официального дилера в Иркутске

Компания CHERY продолжает расширять географию присутствия в Сибири. Второй дилер марки появился в Иркутске. Им стала группа компаний «Первая Автоколонна», открывшая салон на территории своей дилерской деревни на Ширямова.

По данным сайта компании, дилерский договор с АО «Чери Автомобили Рус» был подписан в декабре 2022 года. Для группы компаний «Первая Автоколонна» это далеко не первый китайский бренд. Ранее в 2022 году она получила дилерство марки OMODA (входит в состав CHERY), а в 2021 году пополнила портфель брендом Geely. Помимо этого, ГК «Первая Автоколонна» является официальным дилером Porsche, Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover, Volvo, Mazda в Иркутске. Все ее салоны располагаются на территории «дилерской деревни» на Ширямова.

Совладелец ГК «Первая Автоколонна» Петр Хомяков отметил «Континенту Сибирь», что дилер доволен сотрудничеством с китайскими брендами. Это касается и интереса покупателей к продукту, и характеристик самих автомобилей. «Мы 11 лет работали с брендом Ford в статусе официального дилера, и у нас за это время была накоплена богатая статистика. Могу сказать, что автомобили Geely ничуть не уступают по надежности Ford по всем параметрам», – констатировал собеседник издания. Он также отметил, что продажи OMODA превзошли первоначальные ожидания.

Напомним, что марка CHERY не является новой для Иркутска. Первоначально этот бренд выводила на рынок местная ГК «РОССО». До недавнего времени единственным официальным дилером CHERY на территории региона являлся Автоцентр «Кузьмиха». Помимо Иркутской области он также официально представляет этот бренд в Бурятии. По данным «Автостат Инфо», в 2022 году в Иркутской области было зарегистрировано 609 новых автомобилей CHERY (-36,7%). Таким образом, даже с одним единственным дилером марка являлась самой популярной в регионе среди иностранных брендов. Для сравнения: за тот же период в Новосибирской области было зарегистрировано 618 новых автомобилей CHERY (-18,1%), а в Красноярском крае – 545 новых автомобилей CHERY (-34,4%). Тем не менее, несмотря на высокую долю рынка в Иркутской области, китайская марка решила усилить свое присутствие.

В ходе круглого стола, который проводил «Континент Сибирь» в 2022 году, управляющий директор Автоцентра «Кузьмиха» Александр Исайченко констатировал, что «действующие дилеры CHERY ощущают повышенный интерес к марке со стороны конкурентов, которые раньше не работали с китайскими брендами и предвидят обострение конкурентной борьбы как за получение контракта, так и при продаже автомобилей потребителям».

На сегодня в Иркутске уже работает по два официальных дилера марок CHERY, EXEED, OMODA и Geely.

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