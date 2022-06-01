Почти два десятка протоколов завели за вождение электросамокатов в Новосибирске с начала года

С начала весенне-летнего сезона на новосибирцев, пользующихся прокатом электросамокатов, было заведено около 20 административных протоколов. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области Александр Бабенков на пресс-конференции 31 мая.

С участием водителей электросамокатов в Новосибирске в этом сезоне также произошло два ДТП, где пострадали два человека, рассказал глава областного ГИБДД в пресс-центре ТАСС.

Кроме того, по словам Александра Бабенкова, транспортное средство с электродвигателем мощностью более 250 Вт, согласно принятым нормам, относится к мопедам, и его водитель должен иметь права соответствующей категории – «М» или «А». В противном случае на него составляется административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ — управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (за исключением учебной езды). Штраф по этой статье составляет от пяти до 15 тыс. руб.

Как прокомментировали слова Бабенкова в компании Urent информагентству ТАСС, мощность их транспортных средств, согласно проведённой экспертизе, не превышает 150 Вт, а потому они не могут быть признаны мопедами. При этом самокаты компании имеют ограничения скорости до 25 километров в час.

Напомним, в мае вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров призвал ввести правила дорожного движения для электросамокатов. Кроме того, согласно социологическому исследованию, ограничения для этого средства передвижения поддерживает более половины новосибирцев.

В Томской области проблему с напряжённостью на дорогах в связи с появлением нового транспортного средства решили с помощью ограничения зон действия сервиса – там обозначили территории, разрешённые для передвижения электросамокатов. Аналогичное решение планируют принять и в Омской области.

Ранее также сообщалось о том, что в середине мая мэрия Новосибирска изъяла восемь электросамокатов действующих в городе операторов Whoosh и Urent за неправомерное, с точки зрения муниципалитета, занятие территории. Мероприятие закончилось потасовкой, в которой, по данным мэрии, пострадали два чиновника, а по сведениям компании Urent, — сотрудник сервиса и очевидец произошедшего.

Соглашения с кикшеринговыми компаниями новосибирские власти подписали летом прошлого года, однако весной текущего года мэр Анатолий Локоть обвинил операторов в несоблюдении договорённостей, в частности, в вопросе пользования муниципальной землёй. В компании Urent считают, что претензии мэрии не обоснованы, а власти намеренно затягивали подписание разрешений на парковочные места.

«Это все очень странно — как минимум вызывает вопросы ко всем сторонам. Причем страдают все — имидж Новосибирска и обычные люди. А, учитывая, что у меня есть собственный электросамокат, я прямо не знаю что мне делать, какие характеристики смотреть, надевать шлем или нет, и т.д», – посетовал «Континенту Сибирь» основатель компании ITConstruct Роман Петров.