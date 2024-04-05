31 марта на железнодорожном переезде 2945 км на перегоне Озеро Карачинское — Тебисская Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области дежурный по переезду Булат Реупов предотвратил столкновение поезда с автобусом, который заглох на путях.

Находясь на рабочем месте, дежурный по переезду увидел, что автобус с пассажирами остановился на железнодорожных путях. Железнодорожник без промедлений сорвал пломбу заградительной сигнализации, активировав специальные предупреждающие светофоры для машинистов. Затем связался по рации с локомотивной бригадой приближающегося поезда и сообщил о находящемся на переезде автобусе.

В ту же минуту Булат Реупов вместе с водителем автобуса и экипажем ГИБДД, который следовал за автобусом, организовал эвакуацию пассажиров. В автобусе, следовавшем по маршруту Чаны-Покровка, были женщины и дети.

Сотрудники ГИБДД вместе с водителем автобуса и дежурным по переезду вытолкали автобус с путей, на помощь им также пришли водители двух фур. Вся операция заняла около четырех минут.

Руководство ЗСЖД наградит железнодорожника за бдительность и четкие профессиональные действия.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области в этом году отремонтируют в два раза больше мостов.