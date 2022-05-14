Кикшеринговая компания Whoosh в своем обращении в СМИ назвала действия мэрии Новосибирска по эвакуации самокатов из-за несанкционированной парковки «попыткой набрать политические очки или сделать вид, что каких-то других проблем в городе нет».

Как рассказала пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик, ранее между кикшеринговой компанией и мэрией Новосибирска было подписано соглашение, регламентирующее работу сервиса в городе. «В соглашении также говорится о необходимости согласовать места для виртуальных парковок, оформить на каждое их них пакет документов. Для работы сервиса, как транспорта таких парковок нужно 1125 в городе. Оптимизацию процесса подачи документов на согласование при этом мэрия не обеспечила. Для понимания: мы силами 10 сотрудников и автоматизацией, которую сделала наша разработка, за 2 недели смогли оформить пакеты документов на 1125 парковок — это больше 5000 листов, каждый из которых надо как минимум от руки подписать. В электронном виде или единым списком — нельзя. После этого выставленный на каждую парковку счет оплатит наша бухгалтерия. Все это время мы должны были не работать?», – задала вопрос представитель Whoosh.

В компании также отметили, что «не против оплачивать занимаемую самокатами землю в городе». «Мы даже за, если средства пойдут на развитие инфраструктуры для велосипедов и электросамокатов в городе. Мы платим налоги, создаем рабочие места, сделали в городе современный транспорт, обучаем людей ПДД в нашей бесплатной школе вождения, готовы соинвестировать в проект велодорожек в Академгородке. Нам кажется, что вот эта акция с эвакуацией под камеры — попытка набрать политические очки или сделать вид, что каких-то других проблем в городе нет», – говорится в сообщении Юлии Камойлик.

С аналогичным заявлением ранее выступила и компания Urent. «Механизм согласования парковок был изначально затянут со стороны мэрии, после утверждения ускоренной процедуры компания в установленные сроки подала документы (до 4 мая). До окончания процедуры согласования «Юрент» продолжает работу в рамках подписанного с мэрией соглашения о взаимодействии, которое соблюдается в полном объёме», — отметили «Континенту Сибирь» в пресс-службе компании Urent.

Напомним, 13 мая мэрия Новосибирска изъяла восемь электросамокатов кикшеринговых компаний Whoosh и Urent за несанкционированную парковку возле входа в Центральный парк. Как пояснили в муниципалитете, сервисы, ранее заключившие с властями соглашения о сотрудничестве, так и не оформили разрешения на парковочные места.

Ранее депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов опубликовал на своей странице в соцсети открытое письмо мэру Новосибирска и депутатам горсовета, в котором предложил запретить электросамокаты в Новосибирске.

Компания Whoosh была основана бывшими топ-менеджерами авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) Дмитрием Чуйко, Егором Баяндиным, Олегом Журавлевым и Сергеем Лаврентьевым. Генеральным директором Whoosh является выпускник Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Дмитрий Чуйко. По данным «СПАРК», всего за 2021 год выручка Whoosh составила около 4,2 млрд рублей, прибыль – 1,8 млрд рублей.