В сибирском городе-миллионнике анонсировали старт сезона электросамокатов

Ольга Степанова
 
В Омске анонсировали старт сезона электросамокатов
Фото пресс-центра администрации города Омска

Сезон проката электросамокатов в Омске стартует в апреле. Услугу кикшеринга предоставляет преимущественно компания Whoosh. Для размещения 2200 самокатов разработана и утверждена схема парковки средств индивидуальной мобильности, сообщает пресс-центр городской администрации.

«Департамент старается соблюсти интересы как сторонников, так и противников средств индивидуальной мобильности, учесть разумные пожелания сторон. Между ООО «Вуш» и мэрией подписано соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым места парковки самокатов предоставляются за плату, компания, в свою очередь, обязуется контролировать порядок размещения своих самокатов», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов.

Горожанам напоминают, что электросамокаты нельзя размещать в местах интенсивного пешеходного трафика, во время праздничных мероприятий, на остановках и в пяти метрах от них. Самокаты имеют индивидуальные номера и могут быть идентифицированы в случае нарушения ПДД.

Компания Whoosh была основана бывшими топ-менеджерами авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) Дмитрием Чуйко, Егором Баяндиным, Олегом Журавлевым и Сергеем Лаврентьевым. Генеральным директором Whoosh является выпускник Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Дмитрий Чуйко. По данным финансовой отчетности компании, ее прибыль за 9 месяцев 2023 года составила 3 млрд рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Томске появится единая концепция развития и содержания городских парков и скверов.

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