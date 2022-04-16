Депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов опубликовал на своей странице в соцсети открытое письмо мэру Новосибирска и депутатам горсовета, в котором предложил запретить электросамокаты в Новосибирске.

В письме, размещенном на личной странице в ВКонтакте 15 апреля, первый заместитель председателя регионального Заксобрания Андрей Панферов отметил, что это не первое его обращение к мэру Анатолию Локтю и Совету депутатов Новосибирска с просьбой прекратить «возмутительную вакханалию самокатчиков на «бездорожье» Новосибирска».

«Анатолий Евгеньевич, наведите порядок на дорогах и запретите электросамокаты в Новосибирске! В целях безопасности и сохранения здоровья жителей и гостей города убедительно прошу Вас – проявите принципиальность, не подписывайте соглашения с шеринговыми компаниями, запретите прокат электросамокатов в областном центре», – говорится в письме.

По мнению Андрея Панфёрова, ситуацию усугубляет ужасное состояние городской дорожной инфраструктуры. «Каждый год вместе со сходом снега с новосибирских дорог и улиц «исчезает» асфальт. И Ваш стандартный ответ – «на ремонт нет денег» – не принимаю. Деньги есть! Дорог – нет!», – написал депутат. Он также обратил внимание мэра и городских депутатов на тот факт, что нередки случаи езды самокатчиков в состоянии алкогольного опьянения.

Первый вице-спикер Заксобрания напомнил, что в прошлом году «в Новосибирске произошло 24 ДТП с участием электросамокатов, одно из них – с летальным исходом, шесть – с тяжелыми травмами». Особое негодование у жителей Новосибирска, которые приходят на прием к депутату и пишут жалобы, вызывает и появившаяся в СМИ информация шеринговых компаний о планах двукратного увеличения количества электросамокатов в Новосибирске в 2022 году по сравнению с 2021 годом. «Ну куда еще больше?! Груды брошенных где попало самокатов и так бросаются в глаза, уродуя внешний облик нашего родного Новосибирска, столицы Сибири, признанного города трудовой доблести», – высказал в письме свое возмущение Андрей Панферов.

«Анатолий Евгеньевич, остановитесь! Учитывая всю остроту проблемы и отсутствие на данный момент законных регламентов средств индивидуального передвижения, настоятельно призываю Вас, не сводить мой вопрос к «политической борьбе», а позаботиться о горожанах, проявив принципиальную позицию и самому принять решение о полном запрете проката электросамокатов в городе Новосибирске. Настоятельно прошу не оставаться в стороне от своих избирателей и депутатов горсовета Новосибирска! Предлагаю обсудить вопрос запрета движения электросамокатов в зонах движения пешеходов на ближайшей сессии», – обратился Андрей Панфёров к представителям городской власти Новосибирска.

На этой неделе администрация Центрального округа Омска потребовала вывезти электросамокаты с территории муниципального образования..

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 12 апреля в ходе аппаратного совещания предъявил претензии к компаниям Urent и Whoosh в связи с несоблюдением ими договоренностей, порче элементов благоустройства и городского хозяйства. В свою очередь в компании Urent прокомментировали «Континенту Сибирь» претензии со стороны муниципалитета.